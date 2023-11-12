الأحد 12 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وفد سياحي إنجليزي يزور منطقة آثار بني حسن بمحافظة المنيا

وفد أنجليزي يزور
وفد أنجليزي يزور المناطق الأثرية ببني حسن بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن القيادة السياسية وضعت نصب أعينها على منظومة السياحة في مصر وكيفية تطويرها منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، استثمارًا لما تحظى به مصر من مقومات سياحية متفردة، وما لديها من إرث حضاري وثقافي عريق ممتد عبر العصور المختلفة، لافتًا إلى أن محافظة المنيا تزخر بالعديد من المعالم الأثرية بوصفها ثالث محافظات مصر الغنية بالآثار بعد محافظتي الجيزة والأقصر.
 

وأضاف المحافظ أن المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمنيا تواصل استقبال وفود أجنبية من جميع أنحاء العالم، حيث استقبلت منطقة آثار بنى حسن وفدًا سياحيًا من دولة انجلترا، موجهًا الجهات المعنية بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة.
 

كما أشار المحافظ، أن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية منها، منطقة آثار الأشمونين الواقعة شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كم، ومنطقة تل العمارنة الأثرية على بعد 15 كم شمال شرق مدينة دير مواس، ومنطقة تونا الجبل التي تقع على بعد 67 كم جنوب غرب مدينة المنيا، بالإضافة إلى منطقة دير جبل الطير التي تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة، ومنطقة آثار البهنسا، الواقعة على بعد 16 كم من مركز بني مزار، وتضم آثارا فرعونية وقبطية وإسلامية.

 

وأكد، على توافد السائحين من مختلف الجنسيات خلال هذا الموسم على المناطق الأثرية بالمحافظة لما تحظى به من مقومات سياحية متفردة، لافتًا إلى أن المنيا تزخر بالعديد من المعالم الأثرية عبر العصور المختلفة جعلها ثالث محافظات مصر الغنية بالآثار بعد محافظتي الجيزة والأقصر مشيرا إلي أن المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمنيا تواصل استقبال وفود أجنبية من جميع أنحاء العالم، حيث كانت قد أستقبلت منذ أيام  استقبلت المناطق الأثرية (بنى حسن- تونا الجبل- تل العمارنة) وفودا سياحية متعددة الجنسيات من 5 دول (روسيا- ألمانيا - أمريكا -إنجلترا - اسبانيا)، موجهًا الجهات المعنية بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة.

وفد أنجليزي يزور المناطق الأثرية ببني حسن بالمنيا
وفد أنجليزي يزور المناطق الأثرية ببني حسن بالمنيا
وفد أنجليزي يزور المناطق الأثرية ببني حسن بالمنيا
وفد أنجليزي يزور المناطق الأثرية ببني حسن بالمنيا
وفد أنجليزي يزور المناطق الأثرية ببني حسن بالمنيا
وفد أنجليزي يزور المناطق الأثرية ببني حسن بالمنيا
المنيا وفد سياحي أنجليزي منطقة آثار بني حسن المناطث الأثرية بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

الأكثر قراءة

إصابة 7 جنود إسرائيليين جراء إطلاق قذائف هاون من لبنان

أعراض الأمراض القلبية الوعائية.. وطرق الوقاية منها

نظام "التايم شير".. حيلة جديدة للنصب على المصريين باسم العمرة

السيدة انتصار السيسى تتلقى اتصالًا من أمينة أردوغان قرينة الرئيس التركى

صن داونز بطلًا للنسخة الأولى من الدورى الإفريقى بالفوز على الوداد

بريق الذهب.. خطة شيطانية من سيدة لسرقة محل جواهرجي بكرداسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

يا عالم أوقفوا إطلاق النار فى غزة.. هل من آذان صاغية؟!

محمد رفعت

مصر فى القمة!

عبد الرحيم طايع

مَصَارع أطفال غزة ونسائها واقتراحٌ لمجلس الطفولة والأمومة ببلادى

أحمد الصغير

حب وطنك قبل وطن الجيران.. الشعار والساخرون منه!

د.أحمد الخميسى

كيث وايتلام.. اختلاق إسرائيل

وائل لطفي

كلمة مصر

ماجد حبته

قمة التحذيرات.. والإنذارات

حسين دعسة

قبل إقراره: "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية".. قرارات ساخنة.. وأفق مسدود

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: سقوط صاروخ على الحدود مع لبنان

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 مواطنين فلسطينيين في الخليل

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب