كلَّف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمتابعة المستمرة على المخابز السياحية والفينو للتأكد من الالتزام بتفعيل قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 15 لسنة 2024 بشأن تنظيم الأسعار والأوزان المقررة للخبز الحر والعيش الفينو بالأسواق المحلية.

ووفقًا لتكليفات المحافظ، نفذت الوحدة المحلية لمركز ملوى حملة رقابية على المخابز السياحية والرغيف الفينو بقرى المركز لمتابعة مدى الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة، وللتأكد من الالتزام بالتعليمات والأسعار المقررة ومدى إنتاج خبز مطابق للمواصفات بالإضافة إلى التأكيد على نظافة أدوات العجن والاعلان بشكل واضح عن الأسعار المخفضة أمام المواطنين، وتم تحرير 9 محاضر لعدد من المخابز السياحية والرغيف الفينو بمجلس قروى نواى.

كما قامت الوحدة المحلية بمغاغة برئاسة الدكتور محمد حلمى بتنفيذ حملة مكبرة، وبحضور الإدارة التموينية والصحة والطب البيطرى مسئول جهاز حماية المستهلك تم خلالها المرور على المخابز الحرة وكذلك محلات بيع السلع الغذائية ومحلات الجزارة حيث أسفرت عن ضبط 17 مخالفة تموينية تنوعت بين (عدم الاعلان عن الأسعار، حماية مستهلك، إغلاق).

حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز بالمنيا

وفي بنى مزار، نفذت الوحدة المحلية برئاسة هشام فايز حملة تموينية على أصحاب المخابز السياحية وذلك للتنبيه عليهم وتوعيتهم بالقرار الوزارى بالأوزان والأسعار وعدم البيع إلا بالأسعار المحددة كما تم المرور على أصحاب المحلات التجارية والتموينية وذلك بقرى (أبو جرج وساقولا وشلقام واعطو) وأسفرت الحملة عن تحرير 20 محضرًا منها 14 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار ومحضران غلق ومحضرا لعدم وجود شهادة صحية و3 محاضر لسلع بدون فواتير وتم إعدام أصناف منتهية الصلاحية.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، بقيادة محمد عبد الغنى رئيس المركز حملة تفتيشية مكبرة على المخابز السياحية ومخابز الفينو بدائرة المركز بالتنسيق مع إدارة التموين والرقابة التموينية، حيث تم التنبيه على أصحاب المخابز بالالتزام بالأوزان المحددة والاسعار واعلان الأوزان والأسعار بالمخابز.

وفى سياق متصل، واصلت الوحدة المحلية لمركز مطاى، جهودها في رقابة الأسواق والتأكد من الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة، حيث أوضح حامد فخرى رئيس المركز أنه تنظيم حملات تموينية مكبرة بدائرة المركز أسفرت عن تحرير 48 مخالفة تموينية.

وتم تنفيذ حملة تموينية مسائية على المخابز السياحية والفينو أسفرت عن تحرير 10 محاضر مخالفة، وحملة أخرى تموينية مكبرة على الأسواق والمخابز، وأسفرت الحملة عن ضبط محطة مواد بترولية تدار بدون ترخيص وسلع مجهولة المصدر فضلًا عن تحرير 38 محضرا لمخابز مخالفة من حيث (نقص وزن - عدم إعلان – عدم نظافة- عدم وجود شهادة صحية - تجار تموينين).

وفى مركز العدوة، قال أحمد خلف رئيس المركز، أن الوحدة المحلية نفذت حملة تفتيشية مكبرة على المخابز بدائرة الوحدة المحلية لقرية عطف حيدر حيث أسفرت الحملة عن 9 محاضر منها ( نقص وزن-تبديد - توقف بدون اذن- تجميع دقيق) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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