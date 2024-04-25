الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إزالة 22 تعديًا على أراض زراعية ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

كثفت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص والتي أسفرت عن رصد وإزالة 22 حالة تعدي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

 

كان الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة مغاغة شمال المحافظة قد قاد حملة مكبرة للتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات بحضور اللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد للمحافظة ونواب رئيس المركز أسفرت عن إزالة 14 حالة تعد بالبناء المخالف على أرض املاك الدوله بقرية شارونة علي مساحة 8586 متر تقريبا عباره عند اعمدة خرسانية وحوائط بالبلوك الحجرى وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين وذلك في تواجد قوات مركز شرطة مغاغة

 

وأوضح هشام فايز رئيس مركز ومدينه بنى مزار شمال المحافظة أن الوحدة المحلية بالمركز تواصل التصدي لمخالفات البناء وايقاف اعمال البناء المخالف وكذلك الحفاظ على الرقعه الزراعيه وعدم المساس بها حيث قام عاشور السيد رئيس قرية ابو جرج وبنى صامت تحت اشراف هانى رمضان نائب رئيس المدينه ومسئولى الازالات والتنظيم بازاله حالة تعدى بالبناء المخالف بقريه الجندية على أرض إصلاح زراعى عباره عن سور بالبلوك الحجرى وازاله 3 حالات تعدى بالبناء المخالف بقريه الناصريه ببنى صامت عباره عن أساسات بالبلوك الحجرى وسور بالبلوك الحجرى على أرض تعاون زراعى

 

وأكد عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا أن الوحدات المحليه بقرى نزلة حسين ودمشير نظمت حملات مكثفة لازالة كافة التعديات على الاراضى الزراعيه واراضى أملاك الدوله وخارج الحيز العمراني وذلك في إطار المتابعه المستمره والوقوف الفورى لكافة أشكال التعدى ومخالفة القوانين المنظمه للبناء مؤكدا كلامه برصد المخالفه والتعامل الفورى معها دون استثناء حيث تم رصد وتنفيذ ازاله فوريه لـ ٤ حالات تعدى بالبناء المخالف على اراضى زراعيه بمساحة ٤٣٧متر وبيانتها كالآتي: 3 حالات بقرية نزلة حسين تعدى زراعى بناء حوائط الدور الأرضى بمساحة ٢ قيراط  وحاله بقرية دمشير تعدى زراعى مبانى بمساحة ١٢ سهم تم التعامل الفورى معهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمه حيال المخالفين للقضاء على البناء العشوائي واحتراما لسلطة القانون وذلك بحضور نواب رئيس مركز ومدينة المنيا ورؤساء المجالس المحليه وقسم التنظيم

 

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المنيا إزالة 22 حالة تعدي الأراضى الزراعية وأملاك الدولة مراكز المنيا الدكتور محمد حلمي رئيس مركز مغاغة

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