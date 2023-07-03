ارتباك فى حركة المرور بسبب انقلاب سيارة نقل بوسط بنى مزار

انقلبت، مساء اليوم الإثنين، سيارة نقل ثقيل بشارع الجمهورية في وسط مدينة بني مزار بشمال محافظة المنيا، ما أسفر عن إصابة شخص تم نقله للمستشفي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، فيما ارتبكت حركة المرور بالطريق وتحرر عن الحادث المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كان اللواء أسامة عبدالعظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بانقلاب سيارة نقل ثقيل بوسط مدينة بني مزار، وتحديدًا بشارع الجمهورية، مما أسفر عن إصابة شخص تم نقله إلي المستشفي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، وتعطلت حركة المرور بالطريق لمدة نصف ساعة تقريبًا.

انتقل رجال إدارة المرور والبحث الجنائي لرفع السيارة وتسير حركة السيارات بالطريق، وتم تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.