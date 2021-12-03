الجمعة 03 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملة لرفع الإشغالات بكورنيش النيل بالمنيا «صور»

حملة لرفع الإشغالات
حملة لرفع الإشغالات من كورنيش النيل بالمنيا

قاد الدكتور رجب قياتي، نائب رئيس مركز ومدينة المنيا اليوم، حملة لرفع الإشغالات التي تسىء إلى المظهر الحضاري على كورنيش النيل بمدينة المنيا، حيث تم رفع الإشغالات والتنبيه على مرتكبيها بعدم تكرار المخالفة وإلا سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

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حملة لرفع الإشغالات من كورنيش النيل بالمنيا

من جانبه، أكد الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة المنيا، بذل قصارى الجهد من جانب الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، للحفاظ على كورنيش النيل، والذي يعد لوحة فنية جميلة على ضفاف النيل، وأن الحفاظ عليه مسئولية الجميع، مشيرًا إلى استمرار أعمال النظافة والتجميل على مدار اليوم.

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حملة لرفع الإشغالات من كورنيش النيل بالمنيا

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتكليفات وتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالمتابعة المستمرة وإزالة الإشغالات التى تسىء إلى المظهر الحضاري لكورنيش النيل، والذي يعد من أهم مكتسبات المدينة.

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حملة لرفع الإشغالات من كورنيش النيل بالمنيا

وطالب رئيس مركز ومدينة المنيا، المواطنين، بضرورة الحفاظ على الكورنيش كأحد المكتسبات الكبيرة بمدينة المنيا خاصة بعد التطوير الحضاري له والذي جعله تحفة جمالية وحضارية تزين المدينة، كما أنه يعد المتنفس الطبيعي والمجاني لأهالي المنيا.

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حملة لرفع الإشغالات من كورنيش النيل بالمنيا

وأضاف رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية تكثف من حملات رفع الإشغالات من جميع شوارع وأحياء المدينة للقضاء على ظاهرة الاختناق المروري وتيسير حركة المواطنين بجانب حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والأتربة لتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة، خاصةً في ظل مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا وللحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة والقرى التابعة لها بجانب حملات وقف أعمال البناء العشوائي المخالف بدون ترخيص، مؤكدًا استمرار ومواصلة الجهود في كافة المجالات والقطاعات الخدمية مثل النظافة والإنارة ورفع الإشغالات والتعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية.

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حملة لرفع الإشغالات من كورنيش النيل بالمنيا
المنيا رفع الإشغالات من كورنيش النيل حملة بقيادة نائب رئيس المدينة الدكتور رجب قياتي الدكتور محمد حلمي

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