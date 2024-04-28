تحرير 215 مخالفة متنوعة في حملات مكبرة بالمنيا (صور)

نظمت الوحدات المحلية بمراكز المنيا حملات مكبرة لرفع الإشغالات من الشوارع والأرصفة وتعديات الباعة الجائلين على حرم الطريق العام ومخالفات المحال والمحال التجارية والصناعية لتيسير الحركة المرورية وانتظام سير المركبات والمشاه والقضاء علي ظاهرة الأزدحام والتكدس المروري

قال د.محمد حلمى، رئيس مركز ومدينة مغاغة شمال المنيا، إن قسم الاشغالات قام بحمله ازالة لكافة الاشغالات التى تعيق حركه السير وتهذيب الباعه الجائلين ونقلهم الي مناطق لاتعيق السير وذلك بحضور حسن محمد نائب رئيس المركز حيث شملت الحملة شارع طه حسين الشرقي وشارع الجمهورية وميدان المطافي أسفرت عن تحرير 20 محضر اشغال طريق وازاله ٧٠ أشغال وذلك حفاظا علي المظهر الحضاري لمدينة مدينه مغاغة

أضاف هشام فايز، رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة أنه في إطار ازالة الاشغالات من الطرق والشوارع لتيسير الحركه المروريه وانتظام سير المركبات والمشاه فقد قامت حملة فى شارع بورسعيد وشارع الشوانى وشارع العاشر بحضور كلًا من هانى الخولى نائب رئيس المركز وعبدالله ربيع رئيس الوحدة المحلية لقرية القيس والاستاذ محمد ادهم مدير الازالات والاشغالات وعبد السلام فرغلى مسئول الاشغالات واحمد حسام مدير الإعلام وحسن مصطفى رئيس حى غرب بازالة 50 ازالة فورية وتم التحفظ على صندوق حديدى قفاصة فراخ وكذالك 2عربية كارو وتم التحفظ على صندوق حشبى كما قامت الحملة بفتح الطريق أمام المواطنين وتسهيل المرور بالطريق وازالة الاشغالات ووضع البائعين علي جانب الطريق لتسهيل المرور بالطريق وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين

وأوضح اللواء احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب المحافظة أن اسامه سيبويه، نائب رئيس المدينة نفذ حملة مكبرة بالتنسيق مع الجهات الامنية، وعدد من الجهات المعنية لإزالة الاشغالات بنطاق مزلقان محطة ملوى بحى شرق المدينة واسفرت الحملة عن تحرير تحرير 18 مخالفة تنوعت ما بين ( إزالة إدارية، إشغال طريق) حيثُ تم رفع كافة الاشغالات من منطقة مزلقان محطة ملوى ورفع الاكشاك العشوائية من على جانبى الكوبرى وبجوارى محطة ملوى، وذلك في إطار الاهتمام برفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية، وعودة الانضباط للشارع والطريق العام، وإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق،وتوفير بيئة صحية ونظيفة مشددا علي أنه سيتم تنفيذ تلك الحملات بصفه يومية وبشكل دورى للقضاء على كافة الاشغالات نهائيا بشوارع مدينة ملوى.

أكد عامر طه، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن إكرام محمود نائب رئيس المدينة قامت بتنفيذ حملة مفاجئة بنطاق حى شمال المدينة لضبط حركة الشارع وكذلك التفتيش على رخص المحلات بمدينة المنيا أسفرت الحملة عن تحرير 35 مخالفة إدارية متنوعة وتم التصالح الفورى من قبل المواطنين كما تم متابعة التزام أصحاب المحلات التجارية بمواعيد الغلق الصيفية، بحضور أحمد رأفت رئيس حى وسط المدينة ومحمد حسين، مدير الإشغالات وفريق العمل المعاون.

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