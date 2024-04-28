افتتاح مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالمنيا (صور)

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأحد، لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة وذلك خلال افتتاح الرئيس لمركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية.

جاء ذلك بحضور د. محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، واللواء ياسر عبد العزيز، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية، وأعضاء مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

من جانبه، قال محافظ المنيا إن المركز سيخدم أوجه العمل التنموى خلال المرحلة المقبلة ويسهم في إحداث نقلة نوعية خدمية لأبناء المنيا، مشيدًا بحجم ونوعية المشروعات القومية المنفذة في كافة القطاعات على أرض المحافظة، وما تحقق من إنجازات غير مسبوقة في جميع النواحي التنموية، تسهم فى بناء الجمهورية الجديدة.

من ناحية أخرى، وجه محافظ المنيا بمتابعة الالتزام بمواعيد العمل الصيفية لغلق المحال العامة من مولات وكافيهات ومطاعم بدءًا من اليوم الجمعة، الموافق ٢٦ أبريل 2024، طبقًا لقرارات اللجنة العليا لترخيص المحال برئاسة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية بتطبيق العمل بالمواعيد الصيفية، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

وأوضح المحافظ أن مواعيد فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميًا ستكون من الساعة 7 صباحا، وتغلق الساعة 11 مساءً، على أن يتم زيادة المواعيد يومي الخميس والجمعة وفي الإجازات والأعياد الرسمية، لتغلق الساعة 12 منتصف الليل، بينما تفتح المطاعم والكافيهات والبازارات الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا، على أن تُغلق الساعة 1 صباحا مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

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