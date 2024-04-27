السبت 27 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

توريد 35 ألف طن قمح بالشون والصوامع الحكومية فى المنيا

قمح
قمح

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن أن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح بلغ ٣٤٧٦١ طنًا و٣٤٠ كيلوجرامًا بالشون الحكومية والصوامع منذ بدء موسم الحصاد، من خلال ٤٢ موقعًا تخزينيًا بجميع المراكز والمدن، مشددًا على ضرورة الالتزام بكل القواعد المنظمة للتوريد لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح الاستراتيجي، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد، تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

ووجّه المحافظ، مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنظيم حملات مكثفة لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده وفقا للضوابط المقررة، وإزالة جميع المعوقات، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في موسم توريد القمح هذا العام، مع التأكيد على المتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

تسريع منظومة استقبال القمح بالشون

كما وجّه بضبط وتسهيل وتسريع منظومة استقبال القمح بالشون، مع إزالة كافة العقبات أمام الموردين، وتقليل وقت الانتظار، مع التأكد من تطهير أماكن تخزين القمح، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسة تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية، موجها الوحدات القروية بتخصيص سيارات نقل لصغار المزارعين مجانا لتحفيزهم والتيسير عليهم، لافتا إلى أن المحافظة شهدت نجاحات كبيرة خلال المواسم السابقة حيث تخطت المستهدف بنسبة 135% في العام الماضي.

من جهته، أوضح المهندس عبدالباسط عبدالنعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن أعمال التوريد بدأت منذ الإثنين ١٥ أبريل الجاري وتستمر حتى منتصف أغسطس القادم، حيث بلغ إجمالي المساحة المزروعة ٢١٦ ألف فدان، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مؤكدًا متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد للاطمئنان على الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميا.

قمح
قمح
قمح
قمح
المنيا توريد 35 ألف طن قمح موسم توريد القمح شون وصوامع المنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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