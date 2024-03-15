الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

"الزراعة" تزف بشرى للمواطنين بشأن حجم إنتاج محصول القمح هذا العام

القمح
القمح

قال علاء خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن زيادة سعر توريد القمح من 1600 إلى 2000 جنيه، دعم وتشجيع المزارع على التوريد المحصول للدولة، حيث أصبحت تستلم القمح بالسعر العالمي.

وأضاف "خليل"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": أنه "من المتوقع مع الظروف المناخية المناسبة لنمو القمح أن ترتفع إنتاجية محصول القمح، ونكتفي ذاتيًا من رغيف الخبز المدعم الذي يحتاج إلى 9 ملايين طن، بنسبة 100%، وهو ما سيتحقق هذا العام لإنتاج كميات القمح المطلوبة لإنتاج رغيف الخبز المدعم للمواطن، والذي يكلف الدولة 68 قرشًا، ويباع للمواطن بـ5 قروش، وباقي كميات القمح نستهلكها في الصناعات القائمة على المكرونة والحلويات".

ولفت إلى أن الدولة تستهدف زيادة المساحة المزروعة ودعم المزارعين بالسماد ومستلزمات الإنتاج، متابعًا: "لدينا عدة محاور لزيادة الإنتاج من محصول القمح من خلال التوسع الأفقي والرأسي وتقليل الفاقد".

الزراعة سنحقق الاكتفاء الذاتي رغيف الخبز المدعم بنسبة يواكيم لوف بإنتاج 9ملاين

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