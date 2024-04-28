زراعة 100 شجرة مثمرة وزينة ضمن المبادرة الرئاسية بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب محافظة المنيا تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بـ زراعة 100 مليون شجرة، وذلك ضمن خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

قال محمد عبدالغني، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس واصلت تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، حيث تابع مصطفى عبده، نائب رئيس المركز أعمال تنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة والقرى، وتم زراعة 100 شتلة زينة ومثمرة بطريق مصر أسوان الزراعي بمدخل المدينة الشمالي، وتم عمل جواري للأشجار المزروعة وري النباتات ونظافة منتصف الطريق للحفاظ على المنظر الجمالي للمركز.

حملات المتابعة الميدانية

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية بديرمواس مستمرة في تنفيذ حملات المتابعة الميدانية لتحقيق المستهدف من أعمال خطة المحافظة في تنفيذ أعمال النظافة والتجميل وزيادة المساحات الخضراء وخلق بيئة صحية ونظيفة، وكذلك متابعة كافة القطاعات على مستوى الخدمات، حرصًا على تحقيق الصالح العام للمواطنين.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الأعمال تأتي في في ضوء توجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالاستمرار في زراعة الأشجار لتوفير بيئة صحية نظيفة للمواطنين ومواجهة التغيرات المناخية والحفاظ علي الشكل الجمالي والحضاري للمدينة وشوارعها، مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية بالمركز كثفت أيضا من حملات النظافة المكبرة ورفع نقاط تجميع مخلفات وتمهيد وتسوية الطرق ومداخل القرى ورفع الاشغالات بنطاق دور العبادة المسيحية، والتنسيق مع الشركات المنفذة لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة برفع نواتج الحفر وذلك بالتنسيق مع الوحدات القروية، وكذلك إنارة الشوارع المؤدية إلى دور العبادة المسيحية وأمامها والمنطقة المحيطة بها.

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