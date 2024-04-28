إزالة وإيقاف 45 حالة تعدٍ ومخالفات بناء بمراكز المنيا (صور)

شنت الوحدات المحلية لمراكز المنيا حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص أسفرت عن رصد وإزالة 45 حالة تعدٍ وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدّين.

وقال د.محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة مغاغة، شمال المحافظة إنه في إطار التصدى بكل حزم لجميع صور التعديات ووقفها وازالتها في المهد قامت الوحدة المحلية بحملة لإزالة تعديات البناء بمدينة مغاغة بحضور يسرى محمد، نائب رئيس المركز ومسئول الإزالات بالمركز ومسئولي الزراعة أسفرت عن إزالة وإيقاف 11 حالة تعدٍ بالبناء بحى شمال المدينة بمساحة 11 قيراطًا، وتم التحفظ على بعض أدوات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأوضح هشام فايز، رئيس مركز ومدينة بنى مزار شمال المحافظة أن عاشور السيد، رئيس قرية أبو جرج وبنى صامت قام تحت إشراف هانى رمضان، نائب رئيس المدينة ومسئولى الإزالات والتنظيم بإزالة حالة تعد على أملاك الدولة الخاصة ببناء سور بارتفاع 3 أمتار على مساحه 1000متر بعزبه راغب بقرية السلام ببنى صامت وإزالة حالة تعد على أرض زراعية بناء أساسات بالبلوك الحجرى بقرية الناصرية ببنى صامت تعاون زراعى للمرة الثانية على مساحة 1قيراط تقريبا وإزالة حالة تعد ببناء أساسات بالبلوك الحجرى على أرض تعاون زراعى بقرية الناصرية ببنى صامت على مساحة 12سهما تقريبا كما تمكن محمود ماهر، رئيس حى جنوب اليوم الأحد بإيقاف حالة حفر قواعد بدائرة حى جنوب شارع بور سعيد بردم القواعد وتمكن عبد الله ربيع، رئيس رئيس قرية القيس وقسم الإشغالات والإزالات والتنظيم بالوحدة من إزالة حالة تعد بالبناء على أرض زراعية قرية الشيخ عطا على مساحة 100متر، وتم تنفيذ الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية كما قام كل من أحمد بهلول مسئول الإزالات والإشغالات وحسن مصطفى، رئيس حى غرب بإزالة شدة خشبية عمدان بجوار جنينة العنب أمام صوامع بنى مزار طريق القيس وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف تاج جلال أبو سداح، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة أنه ضمن الموجة ٢٢ للإزالات نظمت الوحدة المحلية بالمركز حملة تحت إشراف هشام الضوى والدكتور رجب قياتى نواب رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص أسفرت عن إزالة عدد ١٧ حالة تعد بمركز أبوقرقاص والتحفظ على معدات البناء وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين مشيرا إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص لن تتهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين.

وأشار اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي جنوب المحافظة أن حملات التصدى للبناء المخالف والعشوائى بأحياء مدينة ملوى، قامت برصد وإزالة حالتين لأعمال بناء مخالف بشارع التوحيد وشارع زاوية العبودية بحى جنوب المدينة، كما تم إزالة شدة خشبية بالدور الثانى علوى، وإزالة في المهد لأعمال بناء مخالف بدون ترخيص بحى غرب المدينة وتم التحفظ على المعدات والأدوات المستخدمة فالبناء واتخاذ كل الإجراءات القانونية والرادعة حيال المخالفين.

وأكد عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا أن الوحدات المحليه بقرى بنى محمد سلطان والبرجاية ودمشير شنت حملات مكثفة لإزالة كل التعديات بمختلف أنواعها ومن خلال الحملات تم رصد وتنفيذ إزالة فورية لـ٧ حالات تعد بالبناء المخالف على أراض زراعية بمساحة ٩٦٢مترا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للقضاء على البناء العشوائي واحتراما لسلطة القانون دون استثناء حيث أشرف على الحملة محمد عادل، نائب رئيس مركز ومدينة المنيا ورؤساء المجالس المحلية، محمد جابر، ومحمد سميح، وأشرف فرغلى وقسم التنظيم.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

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