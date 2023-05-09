الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 11 تعديًا على أراضى أملاك الدولة بملوى فى المنيا

اللواء أحمد السايس
اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، حملة مكبرة لإزالة التعديات ومخالفات البناء العشوائي دون ترخيص على أراضي أملاك الدولة بالقرى التابعة لها، أسفرت عن رصد وإزالة 11 حالة تعد ومخالفات بناء، وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها.

وقال اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، إن الوحدة المحلية لمجلس قروى دير البرشا برئاسة يوسف عبدالحميد رئيس القرية، نظم حملة لإزالة التعديات ومخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص على أراضي أملاك الدولة أسفرت عن إزالة 5 حالات تعد بالبناء المخالف على أملاك الدولة بقرية دير أبوحنس، كما تمت إزالة 5 حالات تعد بالبناء المخالف على أملاك الدولة بقرية دير البرشا، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن أسامة سيبويه، رئيس قرية الروضة، رصد أعمال صبة خرسانية مخالفة بدون ترخيص بالدور الأول علوي، وعلى الفور تمت إزالة المخالفة واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة التصدي لكافة أشكال التعديات سواء على الأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة وإيقاف مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها.

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المنيا إزالة تعديات ومخالفات بناء قري مركز ملوي يوسف عبد الحميد رئيس قرية دير البرشا اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوي

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