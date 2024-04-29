الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مصرع 5 أشخاص فى انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى بالمنيا

سيارة إسعاف - إرشيفية
سيارة إسعاف - إرشيفية

لقي 5 أشخاص مصرعهم إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي المار على محافظة المنيا، وتم نقل الجثث إلى مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا قد تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغًا بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي المار على محافظة المنيا وتحديدًا بالقرب من مدخل مدينة ملوي جنوب المحافظة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع 5 أشخاص متأثرين بإصابتهم إثر الحادث، وتم نقل الجثث إلى مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات بالطريق الصحراوي الشرقي.

المنيا مصرع 5 أشخاص انقلاب ميكروباص الصحراوي الشرقي مستشفي ملوي التخصصي

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