21 مخالفة تموينية خلال حملة رقابية على الأسواق بملوى فى المنيا

نفَّذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى، جنوب محافظة المنيا، اليوم الأحد، حملة تموينية رقابية على الأسواق والمحلات التجارية وبيع اللحوم المجمدة والأسماك المملحة والمخابز السياحية والفينو، وذلك لرصد المخالفات والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة ومراقبة تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار.

وقال اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، إن الوحدة المحلية بالمركز نظمت حملة تموينية رقابية وتفتيشية مكبرة وبالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية بالمنيا، وإدارة الطب البيطري، وإدارة تموين المدينة ومباحث تموين البندر وعدد من الجهات المعنية والأمنية.

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن الحملة أسفرت عن ضبط وتحرير 21 مخالفة تموينية تنوعت مابين «عدم اعلان عن أسعار ـ عدم وجود شهادة صحية ـ حيازة اسماك مملحة بدون فواتير ومجهولة المصدر » والتحفظ على «400 كيلو ارز ـ 12 كيلو بانية ـ 10 كيلو كبدة ومفروم ـ 25 كيلو اسماك مملحة» وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات تأتي فى إطار تنفيذ توجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين والرقابة على الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكل أشكال الغش التجارى والاحتكار وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الاسعار.

وشدد رئيس المركز والمدينة، على استمرار حملات الرقابة على الأسواق والمخابز السياحية والرغيف الفينو ومحلات الاسماك المملحة خاصة مع قرب أعياد الإخوة المسيحيين وشم النسيم، مشددًا على ضرورة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخبز بخط ظاهر، وفي ضوء المواصفات المقررة لإنتاج الرغيف السياحي الحر والرغيف الفينو.

439786909_819427770205189_3946672264340779818_n

439832270_819425956872037_6397525173745730648_n

439848261_819427636871869_65759763574814872_n

439857663_819425720205394_4522473673047348705_n

440036013_819425900205376_788883053499523933_n

440058885_819427230205243_4329246646447603094_n

440114547_819427316871901_3327388378841611995_n

440126642_819427416871891_89280010994685890_n

440160628_819427470205219_323757209549813075_n

440197039_819427200205246_7616431478250362578_n

440332190_819426010205365_3110598387163884884_n

440366532_819427713538528_7746189708664331207_n