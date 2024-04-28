21 مخالفة تموينية خلال حملة رقابية على الأسواق بملوى فى المنيا
نفَّذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى، جنوب محافظة المنيا، اليوم الأحد، حملة تموينية رقابية على الأسواق والمحلات التجارية وبيع اللحوم المجمدة والأسماك المملحة والمخابز السياحية والفينو، وذلك لرصد المخالفات والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة ومراقبة تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار.
وقال اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، إن الوحدة المحلية بالمركز نظمت حملة تموينية رقابية وتفتيشية مكبرة وبالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية بالمنيا، وإدارة الطب البيطري، وإدارة تموين المدينة ومباحث تموين البندر وعدد من الجهات المعنية والأمنية.
وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن الحملة أسفرت عن ضبط وتحرير 21 مخالفة تموينية تنوعت مابين «عدم اعلان عن أسعار ـ عدم وجود شهادة صحية ـ حيازة اسماك مملحة بدون فواتير ومجهولة المصدر » والتحفظ على «400 كيلو ارز ـ 12 كيلو بانية ـ 10 كيلو كبدة ومفروم ـ 25 كيلو اسماك مملحة» وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفات.
وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات تأتي فى إطار تنفيذ توجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين والرقابة على الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكل أشكال الغش التجارى والاحتكار وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الاسعار.
وشدد رئيس المركز والمدينة، على استمرار حملات الرقابة على الأسواق والمخابز السياحية والرغيف الفينو ومحلات الاسماك المملحة خاصة مع قرب أعياد الإخوة المسيحيين وشم النسيم، مشددًا على ضرورة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخبز بخط ظاهر، وفي ضوء المواصفات المقررة لإنتاج الرغيف السياحي الحر والرغيف الفينو.