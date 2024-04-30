تحرير 59 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية على المخابز السياحية بالمنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا حملات تموينية رقابية علي المخابز السياحية بالمدينة والقرى تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتخفيض سعر رغيف الخبز السياحى والفينو، وتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمتابعة المستمرة على المخابز وخاصة العاملة فى إنتاج الخبز السياحى والفينو للتأكد من الالتزام بالاسعار والاوزان المقررة.

كان اللواء احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، قد قاد حملة رقابية على المخابز السياحية بنطاق مجلس قروى قلندول والروضة، للتأكد من مدى الالتزام بتخفيض سعر رغيف الخبز السياحي والفينو والالتزام بالأوزان المقررة، والمواصفات المطلوبة لإنتاج الخبز ومواجهة كافة صور الغش التجارى وتطبيق العقوبات على المخالفين وأسفرت الحملة عن تحرير 17 مخالفة تموينية تنوعت ما بين «عدم اعلان عن اسعار وعدم وجود شهادة صحية عدم الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة.

وشدد رئيس المركز والمدينة خلال الحملة على ضرورة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخبز بخط ظاهر، وفي ضوء المواصفات المقررة لإنتاج الرغيف السياحي الحر والرغيف الفينو، على أن يكون سعر رغيف الخبز السياحي وزن 80 جرامًا بـ150 قرشًا ورغيف الخبز وزن 40 جرامًا بـ75 قرشًا ورغيف الخبز 25 جرامًا بـ50 قرشًا، كما تضمن أيضًا سعر الفينو بـ100 قرش للرغيف وزن 25 جرامًا، وبسعر 150 قرشًا لرغيف الفينو وزن 50 جرامًا موجهًا بتكثيف الحملات التموينيّة على المخابز السياحية والرغيف الفينو، للتأكد من الالتزام بالتعليمات والأسعار المقررة ومدى إنتاج خبز مطابق للمواصفات بالإضافة إلى التأكيد على نظافة أدوات العجن والاعلان بشكل واضح عن الأسعار المخفضة أمام المواطنين.

كما نفذ احمد محمود نائب رئيس المركز، وبرفقته اشرف سطوحى رئيس الوحدة المحلية لقرية إبشادات وبالتنسيق مع تموين القرية، حملة تموينية على المخابز السياحية بنطاق الوحدة، للتأكد من انضباط اصحاب المخابز السياحية بالاسعار والاوزان المقررة، واسفرت الحملة عن تحرير 3 مخالفات وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشن رؤساء الوحدات القروية التسع حملات رقابية على المخابز السياحية والفينو، وذلك فى اطار المتابعة المستمرة على المخابز وخاصة العاملة فى إنتاج الخبز السياحى والفينو للتأكد من الالتزام بالاسعار والاوزان المقررة، واسفرت الحملة عن تحرير 39 مخالفة تموينية تنوعت ما بين « عدم الالتزام بالاسعار والاوزان المقررة ـ عدم الاعلان عن الاسعار » وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات تموينية علي المخابز السياحية بملوي بالمنيا

حملات تموينية علي المخابز السياحية بملوي بالمنيا

حملات تموينية علي المخابز السياحية بملوي بالمنيا

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حملات تموينية علي المخابز السياحية بملوي بالمنيا

حملات تموينية علي المخابز السياحية بملوي بالمنيا

حملات تموينية علي المخابز السياحية بملوي بالمنيا

حملات تموينية علي المخابز السياحية بملوي بالمنيا

حملات تموينية علي المخابز السياحية بملوي بالمنيا