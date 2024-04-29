إزالة 32 حالة تعدٍ واسترداد 5 أفدنة بالمنيا

كثَّفت الوحدات المحلية لمراكز المنيا، من حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإيقاف مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص وتمكنت من رصد وإزالة 32 حالة تعدٍ ومخالفات بناء واسترداد 5 أفدنة أملاك دولة بالظهير الصحراوي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال هشام فايز، رئيس مركز ومدينة بنى مزار شمال المحافظة، إن الوحدة المحلية بالمركز واصلت حملات إزالة التعديات، حيث قام عاشور السيد، رئيس قرية أبو جرج وبنى صامت، تحت إشراف هاني رمضان، نائب رئيس المدينة، ومسؤولي الإزالات والتنظيم، برصد وإزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على أرض تعاون زراعي بقرية صفط وعزبة خليل بقرية أبو جرج، عبارة عن أسوار وأساسات بالبلوك الحجري بإجمالي مساحة 1 قيراط و10 أسهم.

كما تمكن سالم زغلول، رئيس قرية الحسينية، تحت إشراف هاني رمضان، نائب رئيس المركز وإدارة الإزالات والتنظيم بالوحدة ومسؤول الزراعة والإصلاح الزراعي، بإزالة ٥ حالات بدائرة الوحدة المحلية بالحسينية خارج الحيز العمراني على مساحة 3 قراريط تقريبًا، منها حالة لبسه بأرض أبي دربالة حوض لميرزا على مساحة 200 متر تقريبًا دون اسم للمرة الثالثة، وحالتيِّ إصلاح زراعي حوض النشوة وحوض ظهر الجمل وحالتي حوض منشأة أبو عزيز وحوض الخمسون أول.

وتمكن رئيس قرية أبو جرج وبنى صامت، من إزالة حالة تعدٍ على أملاك الدولة الخاصة ببناء سور بارتفاع 3 أمتار على مساحة 1000 متر بعزبة راغب بقرية السلام ببني صامت، وإزالة حالة تعدٍ على أرض زراعية بناء أساسات بالبلوك الحجري بقرية الناصرية ببني صامت تعاون زراعي للمرة الثانية على مساحة 1 قيراط تقريبًا وإزالة حالة تعدٍ ببناء أساسات بالبلوك الحجري على أرض تعاون زراعي بقرية الناصرية ببني صامت على مساحة 12 سهمًا تقريبًا.

إزالة التعديات بمراكز المنيا

وأضاف المهندس حامد فخري، رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، أنه تم إزالة حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بحي جنوب المدينة، وإزالة حالة تعدٍ أخرى بحي غرب المدينة، بالتعاون مع جهات الولاية، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي جنوب المحافظة، أن حملات التصدي للبناء المخالف والعشوائي بقرى المركز، تمكنت من رصد وإزالة أعمال مخالفة ببناء حوائط بالدور الثاني بقرية المعصرة، وتم التحفظ على المُعدات والأدوات المُستخدمة في البناء.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمجلس قروى إبشادات، من رصد 5 حالات تعدٍ بالبناء المخالف كالاتي: إزالة 3 حالات شدة خشبية بقرية إبشادات، وقرية الشيخ عبادة بمساحة 260 مترًا وإزالة حالة تشوين بلوك أبيض بالظهير الصحراوي الغربي، وإزالة أعمال بناء في المهد بقرية إبشادات بمساحة 175 مترًا، وتم التحفظ على المُعدات المُستخدمة في البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وأكد عامر طه، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية أوقفت حالتيِّ تعدٍ بالبناء المخالف بدون ترخيص بحي جنوب وشمال المدينة، وتم التحفظ على المُعدات والأدوات المُستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما رصدت قرى المنيا ونفَّذت إزالة فورية لـ11 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على أراضي زراعية، وأراضي أملاك الدولة بمساحة 1447 مترًا وبيانتها كالآتي: 2 حالة بقرية تله تعدٍ زراعي بناء بمساحة 2 قيراط، 3 حالات بقرية البرجاية تعدٍ زراعي حوائط بالبلوك بمساحة 18سهمًا، وأملاك دولة حفر أساس بمساحة 120 مترًا، وحالتين بقرية طوخ الخيل تعدٍ زراعي مباني وإعادة تعدٍ بالبناء بمساحة قيراط، 12 سهمًا وحالة بقرية دمشير تعدٍ زراعي بناء بمساحة 12 سهمًا وحالة بقرية بني أحمد الغربية بناء بمساحة 12 سهمًا، وحالتيِّ بقرية نزلة حسين تعدٍ زراعي حوائط دور أرضي وحفر أساس بمساحة قيراط، 8 أسهم، وتم التعامل الفوري معهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للقضاء على البناء العشوائي، كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من استرداد ٥ أفدنة بالظهير الصحراوي لمدينة المنيا بدمشير بحضور إكرام محمود، نائب رئيس المدينة، ومحمد جابر، رئيس القرية.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات بالمنيا

إزالة مخالفات بناء

إزالة تعديات

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

حملة إزالة تعديات ومخالفات

حملة إزالة تعديات

حملة إزالة مخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

حملة إزالة تعديات ومخالفات بالمنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا