الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

توريد 48 طن قمح لشون وصوامع المنيا

قمح
قمح

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن شون وصوامع المحافظة، استقبلت حتى صباح اليوم الإثنين، 48287 طنًا و618 كيلو جرامًا من محصول القمح لموسم حصاد 2024، وذلك من خلال 42 موقعًا تخزينيًا بجميع مراكز ومدن المحافظة، مشددًا على ضرورة الالتزام بكل القواعد المنظمة للتوريد لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح الاستراتيجي، تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

ووجَّه المحافظ مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنظيم حملات مكثفة لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده وفقا للضوابط المقررة، وإزالة جميع المعوقات، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في موسم توريد القمح هذا العام، مع التأكيد على المتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسؤولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

ضبط منظومة استقبال القمح

كما وجَّه المحافظ، بضبط وتسهيل وتسريع منظومة استقبال القمح بالشون، مع إزالة كافة العقبات أمام الموردين، وتقليل وقت الانتظار، مع التأكد من تطهير أماكن تخزين القمح، واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسة تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسؤولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية، موجهًا الوحدات القروية بتخصيص سيارات نقل لصغار المزارعين مجانًا لتحفيزهم والتيسير عليهم، لافتًا إلى أن المحافظة شهدت نجاحات كبيرة خلال المواسم السابقة، حيث تخطت المستهدف بنسبة 135% في العام الماضي.

من جهته، أوضح المهندس عبدالباسط عبدالنعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن أعمال التوريد بدأت منذ الاثنين 15 أبريل الجاري ويستمر حتى منتصف أغسطس القادم، حيث بلغ إجمالي المساحة المنزرعة 216 ألف فدان، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مؤكدًا متابعة التقارير الخاصة بأعمال التوريد للاطمئنان على الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا. 

المنيا توريد 48 طن قمح شون وصوامع مراكز المنيا موسم توريد القمح بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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