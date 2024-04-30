رئيس جامعة المنيا يفتتح فعاليات المنتدى الأول لتكنولوجيا السياحة والضيافة

افتتح الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا فعاليات المنتدى الأول لتكنولوجيا السياحة والضيافة الخاص بالبرنامج المُميز "تكنولوجيا السياحة والضيافة"، بكلية السياحة والفنادق بجامعة المنيا، والمُقام تحت رعاية رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة سماح عبدالرحمن، عميدة الكلية، والدكتور يسري عزت، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد طه، منسق برنامج تكنولوجيا صناعة السياحة والضيافة؛ حيث جاء إطلاق هذا المنتدى تماشيًا مع رؤية مصر 2030، والتحول الرقمي والاتجاهات العالمية في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

استهل رئيس الجامعة المؤتمر بافتتاح معرض التكنولوجيا، الذي ضم مشروعات طلاب البرنامج المُميز بالكلية، ومشروعات شركات التكنولوجيا، ومراكز الجامعة المتخصصة في التكنولوجيا، وشركات السياحة المصرية.

وشهد افتتاح المنتدى حضور وكلاء الكلية، ورؤساء الأقسام، ومستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية، ولفيف من الأساتذة والطلاب، ومدير وممثلي مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، والمدير التنفيذي للمعلومات، وعميد كلية الحاسبات والمعلومات، وممثلي الشركات السياحية المصرية.

وأوضح الدكتور عصام فرحات أهداف المنتدى التي تمركزت حول إلقاء الضوء على رؤية مصر 2030، فيما يتعلق بقطاعي السياحة والتكنولوجيا، وخلق الترابط بين الجانب الأكاديمي وسوق العمل السياحي، فضلًا عن التعريف ببرنامج تكنولوجيا صناعة السياحة والضيافة بالكلية، وعرض البرامج التكنولوجية المُستخدمة في صناعة السياحة والضيافة، وتشجيع الطلاب على الابتكار والإبداع من خلال المشروعات التكنولوجية الطلابية.

وجه رئيس الجامعة خلال تفقده لمعرض التكنولوجيا بتبني مشروعات الطلاب التي تُسهم في الترويج السياحي لمحافظة المنيا؛ للتعريف ونشر الوعي الثقافي بما تحويه من معالم أثرية، وتتمتع به باعتبارها ثالث محافظات مصر الغنية بالآثار، مشيرًا أيضًا إلى ضرورة إقامة معارض على مستوى كليات الجامعة، لتنفيذ العديد من المشروعات الطلابية التطبيقية، وتبنى الأفكار الواعدة من خلال مركز الابتكار وريادة الأعمال، وشركاته الناشئة بالجامعة.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة سماح عبدالرحمن، إلى أنه عُقدت بفعاليات المنتدى جلسة حوارية بعنوان "السياحة والتكنولوجيا – مُستقبل مشترك" حاضرها خبراء مُتخصصون من أساتذة الجامعة، ووزارة الاتصالات، ومديرو شركات التكنولوجيا المحلية والعالمية. كما قُدم خلال فعاليات المُنتدى فقرة فنية لطلاب برنامج تكنولوجيا صناعة السياحة والضيافة؛ تحت عنوان "نقلة تكنولوجية"؛ لتعزيز الوعي بعلاقة التكنولوجيا ودورها في تطوير الخدمات السياحية.

رئيس جامعة المنيا يفتتح منتدي تكنولوجياالسياحة

رئيس جامعة المنيا يفتتح منتدي تكنولوجياالسياحة

رئيس جامعة المنيا يفتتح منتدي تكنولوجياالسياحة

رئيس جامعة المنيا يفتتح منتدي تكنولوجياالسياحة

رئيس جامعة المنيا يفتتح منتدي تكنولوجياالسياحة