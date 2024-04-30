الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

إزالة 24 حالة تعد ومخالفات بناء في 3 مراكز بالمنيا

إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

كثفت الوحدات المحلية بمراكز المنيا، حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص، وتمكنت من رصد وإزالة 24 حالة تعد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إزالة حالتي تعد على أرض زراعية بحفر أساسات بقريتي القيس والشيخ عطا

قال هشام فايز رئيس مركز ومدينه بنى مزار شمال المحافظة أن الوحدة المحلية بالمركز كثفت من حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء، حيث قام عبد الله ربيع رئيس قرية القيس وقسم الإشغالات الإزالات والتنظيم بالوحدة بإزالة حالتي تعد على أرض زراعية بحفر أساسات بقريتي القيس والشيخ عطا، على مساحة قيراطين تقريبا وتم الردم.

وتحت اشراف هاني رمضان نائب رئيس المركز، أشرف سالم زغلول رئيس قرية الحسينية وإدارة الإزالات والتنظيم بالوحدة ومسئول الزراعة والإصلاح الزراعي على إزالة3 حالات بدائرة الوحده المحلية بالحسينية خارج الحيز العمراني، منها حالة إعادة مخالفه للمرة الرابعة دون اسم على مساحة 200 متر تقريبا تم فك شده حديدية للبشه حوض النجيلة.

 

 كما تم التحفظ على 24 سيخ حديد بطول ٤متر والحاله الثانيه إزالة قواعد خرسانيه حوض الخميس أول كما تم إزالة سور على مساحة ١٠٠متر تقريبا وتمكن محمود النديم رئيس حى شرق مع مسؤل الازالات والاشغالات من فك شده خشبيه بحي شرق بشارع خالد ابن الوليد وتحت إشراف هانى الخولى نائب رئيس مركز ومدينة بنى مزار وبحضور اسماعيل عبدالعظيم رئيس الوحدة المحلية لقرية شلقام ومهدى مشاضى عبد السلام مسؤل الرقابه والمتابعة بالوحدة  ولملوم عمر لملوم سكرتير الوحدة ومسؤل الإزالات ومسؤل الإصلاح الزراعى بشلقام ومسؤل الجمعيه الزراعيه بأبطوجه وبردونه وشلقام تم إزالة ٥ حالات تعدى بالبناء خارج الحيز العمراني على مساحة ٤قراريط و٥ سهم بحوض، العوجه والعامود والعراقي والبابا والربوة وتم إزالة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية في المهد

وأوضح محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة أنه تحت إشراف هاني محمود نائب رئيس المركز قامت الوحدة المحلية بقرية بني حرام بقيادة محمد عبد الحميد والأجهزة المعاونة بإزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية في المهد بمساحة 2 قيراط و18 سهم، وتمت الإزالة بالكامل وحتى سطح الأرض كما قامت الوحدة المحلية بقرية دلجا بقيادة محسن عبد المالك رئيس القرية والأجهزة المعاونة بإزالة حالة تعد واحدة على أرض الإصلاح الزراعي بمساحة 600 متر، وتمت الإزالة بالكامل وحتى سطح الأرض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جهته، قال عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا أن الوحدة المحلية بقرية نزلة حسين وأجهزتها التنفيذية، نظمت حملة مكبرة لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وخارج الحيز العمراني.

وذلك تحت إشراف نواب رئيس مركز ومدينة المنيا ورئيس الوحده المحلية بالقرية وقسم التنظيم ومن خلال الحملة تم رصد وتنفيذ إزالة فورية لـ  10 حالات تعدى بالبناء المخالف على أراضي زراعيه واملاك الدوله بمساحة1509 أمتار، وتم التعامل فی‌الفور معهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للقضاء على البناء العشوائي واسترداد الأراضي الزراعية وحمايتها من التبوير.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
المنيا إزالة 25 حالة تعدي الأراضي الزراعية مخالفات البناء العشوائي مراكز المنيا

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