الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محافظات

مصرع شخص دهسًا أسفل عجلات قطار أثناء عبوره مزلقانًا بالمنيا

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية

لقى شخص مجهول الهوية مصرعه بعد أن دهسه قطار الصعيد في محطة سكة حديد ملوي جنوب محافظة المنيا، وتم نقل الجثة لـ مستشفي ملوي التخصصي، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد مصرع شخص دهسًا أسفل قطار أثناء عبوره مزلقان ملوي جنوب محافظة المنيا.

 

وعلى الفور انتقلت سيارات فرع هيئة الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع شخص مجهول الهوية وقد تسبب الحادث في تحويله الى أشلاء. جار نقله إلى مشرحة مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

كانت محافظة المنيا قد شهدت، أمس الإثنين، حادث تصادم سيارتين ميكروباص ونقل بالطريق الصحراوي بمركز مطاي شمال المحافظة أسفر عن مصرع شخص وإصابة 16 آخرين.

 

وتلقى اللواء محمد مصطفى، مدير أمن المنيا، إخطارًا بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص ونقل بالطريق الصحراوي لمركز مطاي، وأسفر عن وقوع حالة وفاة وعدد من المصابين.

 

وانتقلت سيارات فرع هيئة الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين مصرع "حسن سايح عبيدالله"، 80 سنة، (جثة هامدة) فيما أصيب كل من: محمد سيد عامر، 25 سنة، السيد محروس السيد، 40 سنة، علاء عادل عبدالعال، 29 سنة، دسوقي حسين علي، 70 سنة، مصطفى دسوقي حسين، 26 سنة، تميم ربيعي سايح عبيدالله، 44 سنة، أحمد محمود أحمد، 29 سنة، حمدي حسن سايح، 38 سنة، ريم محمود عبدالمطلب، 34 سنة، حسن حمدي حسن، 9 سنوات، رنا حمدي حسن، 3 سنوات، أحمد حسين عبدالرازق، 27 سنة، حلا حمدي حسن، 7 سنوات، ماهر محمود محمد، 54 سنة، أحمد ربيعي سايح، 41 سنة، نوال محمد إبراهيم، 47 سنة، (جميعهم مقيمون أسوان)، مصابون جميعًا بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج.

المنيا مصرع شخص دهسة قطار الصعيد محطة سكة حديد ملوي مستشفي ملوي التخصصي

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