إغلاق مزلقان محطة سكة حديد ملوي بالمنيا.. غدًا

أعلنت هندسة السكة الحديد بمركز ومدينة ملوى جنوب محافظة المنيا، أنه سيتم غلق مزلقان محطة ملوى القبلي اعتبارا من غدا الجمعة 24 ديسمبر الجاري بدءا من الساعة السادسة صباحا ولمدة 3 ساعات وذلك لإتمام أعمال الصيانة الميكانيكية السنوية بالمزلقان.

وأوضح بيان هندسة السكة الحديد بملوي أن البدائل المتوفرة في وقت إغلاق مزلقان محطة ملوي هي مزلقان قرية الروضة من الجهة البحرية ومزلقان قرية المعصرة من الجهة القبلية وطالبت سائقي السيارات سواء الأجرة والملاكي والمواطنين بالالتزام بهذه البدائل وعدم محاولة عبور مزلقان محطة ملوي أثناء القيام بالأعمال حرصا على سرعة الانتهاء من هذه الأعمال وإعادة فتحه مرة أخرى في أسرع وقت ممكن.

وكانت هندسة السكة الحديد بملوى، قد أعلنت عن إغلاق مزلقان محطة الروضة اعتبارا من أمس الأربعاء 22 ديسمبر من السادسة صباحا ولمدة 48 ساعة وذلك لاتمام اعمال الصيانة الميكانيكية السنوية موضحة أن البدائل لهذا المزلقان هي مزلقان قرية المحرص من الجهة البحرية ومزلقان ملوي القبلي من الجهة القبلية.

من ناحية أخرى، تابع اللواء أركان حرب، أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، جهود الوحدات المحلية القروية في تنظيم الحملات اليومية لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع الرئيسية والأحياء بالمدينة، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات والمتابعات تأتي تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، باستمرار تنفيذ حملات رفع القمامة والمخلفات، حرصا على رفع كفاءة منظومة النظافة العامة، لخلق بيئة صحية نظيفة، والصيانة الدورية لأعمدة الانارة والتأكد من تغطية وعزل الأسلاك المكشوفة حرصا على سلامة أرواح المواطنين.

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