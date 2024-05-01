الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

توقيع الكشف الطبى على 1508 حالات ضمن قافلة طبية فى "جبل الطير" بالمنيا

قافلة طبية بقرية
قافلة طبية بقرية جبل الطير بسمالوط لصحة المنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن توقيع الكشف الطبي على 1508 حالات خلال قافلة طبية مجانية بقرية جبل الطير القبلية بمركز سمالوط على مدار يومي 29 و30 أبريل الماضي، ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها  الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مؤكدًا على مواصلة تنظيم سلسلة القوافل الطبية لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجًا ولجميع المواطنين في أماكنهم.

واستعرض الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، نتائج القافلة في مختلف التخصصات، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 310 حالات جراحة، 229 حالة باطنة، 455 حالة أطفال، 68 حالة أسنان، 54 حالات نساء، 37 حالة تنظيم الأسرة، 238 حالة جلدية، 117 أنف وأذن، إلى جانب إجراء 171 تحليلًا متنوعًا، وحالتي موجات صوتية و8 حالات أشعة عادية و173 حالة كشف مبكر للضغط والسكر و9 حالات خلع أسنان، وتحويل 12 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، وعقد ندوات تثقيف صحي لعدد 153 مترددًا.

وكانت مديرية الصحة قد سبق وأعلنت عن استمرار تنظيم سلسلة من القوافل الطبية على مستوى مراكز المحافظة لتقديم الخدمات الطبية العلاجية بالمجان، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية لرفع الوعي الصحي والوصول إلى المواطنين خاصة في المناطق والقرى الأكثر احتياجًا، ضمن جهود مديرية الصحة للتوعية بالمبادرات الرئاسية بهدف تحسين الصحة العامة للمواطنين.


من جانبه، أشار وكيل وزارة الصحة بالمنيا إلى قيام إدارة الثقافة الصحية بتنفيذ 1840 ندوة للتوعية والتثقيف الصحي، و79 لقاءً جماهيريًا، على مدار شهر مارس الماضى عن طريق فرق التثقيف الصحي بجميع الإدارات الصحية بمراكز المنيا التسع، لافتًا إلى التدريب المستمر للمثقفين الصحيين على برامج التوعية لتقديم الرسائل الصحية السليمة، وذلك في إطار رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

جانب من قافلة طبية بقرية جبل الطير بسمالوط لصحة المنيا
جانب من قافلة طبية بقرية جبل الطير بسمالوط لصحة المنيا
جانب من قافلة طبية بقرية جبل الطير بسمالوط لصحة المنيا
جانب من قافلة طبية بقرية جبل الطير بسمالوط لصحة المنيا
جانب من قافلة طبية بقرية جبل الطير بسمالوط لصحة المنيا
جانب من قافلة طبية بقرية جبل الطير بسمالوط لصحة المنيا
جانب من قافلة طبية بقرية جبل الطير بسمالوط لصحة المنيا
جانب من قافلة طبية بقرية جبل الطير بسمالوط لصحة المنيا
صحة المنيا قافلة طبية الكشف علي 1508 حالة مبادرة حياة كريمة قرية جبل الطير بسمالوط

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