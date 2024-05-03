إصابة 12 عاملًا بمزارع العنب إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

أصيب 12 شخصا إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق المؤدي إلي قرية صفط الغربية التابعة إداريا لمركز المنيا، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتمت إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات.

وتلقت أجهزة الأمن بالمنيا إخطارا من غرفة العمليات يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل، تقل عددًا من عمال مزارع العنب، بـ أول طريق قرية صفط الغربية التابعة إداريا لمركز المنيا.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف إلى موقع الحادث حيث تبين من التحريات الأولية إصابة 12 شخصا بإصابات متفرقة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد.

وتم نقل المصابين إلى مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة وتحرر عن الحادث المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتمت إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات بالطريق وعودة حركة المرور لطبيعتها.