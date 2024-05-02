إزالة وإيقاف 14 حالة تعد علي الأراضي الزراعية ومخالفات بناء بالمنيا

كثفت الوحدات المحلية لمراكز المنيا من حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص وتمكنت من رصد وإزالة 14 حالة تعد وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وقال هشام فايز رئيس مركز ومدينه بنى مزار فى شمال المحافظة أن أحمد بهلول مسئول الإزالات بالمركز قام بحضور هاني رمضان رمضان نائب رئيس المدينة ومحمد ابو الليل رئيس حي شمال وحسن مصطفى رئيس حي جنوب بإزالة 3 حالات بحي غرب وشمال.

تفاصيل حالات التعدي التي تمت إزالتها

وتم تنفيذ حالة بحوض الخزان علي مساحة 14 سهما وحاله بحوض العمدة علي مساحة 16 سهما وحالة أخرى بميدان الخطيب على مساحة 150 مترا كما قام محمود ماهر رئيس حي جنوب مع مسئولي الإزالات بشن حملة إزالات بالمنطقة أسفرت الحملة عن إيقاف شدة خشبية للدور الخامس علوي بحي جنوب شارع بورسعيد،.

كما قام رئيس حي غرب ونائب رئيس الحي وقسم الإزالات والتنظيم بشن حملة إزالات بالمنطقة حفاظا على البقعة الزراعية أسفرت عن إزالة 2 حالة بحي غرب المدينة على مساحة ٢٠ سهما تقريبا بحوض العمدة وحوض خزامة وشدد سيادته على المرور بصفة دورية للحفاظ وعدم المساس بالرقعة الزراعية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

الحملات الميدانية لرصد كافة حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي

وأوضح اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي جنوب المحافظة إلى استمرار الحملات الميدانية لرصد كافة حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي وإزالة كافة أشكال التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين حيث قام أسامة سيبويه نائب رئيس المدينة وعدد من الجهات المعنية برصد وإزالة حالتين لأعمال بناء مخالف بحي شرق المدينة كما تميت إزالة وفك 3 حالات شدة خشبية بحي غرب وشرق مدينة ملوي، وتم التحفظ على المعدات والأدوات المستخدمة فالبناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والرادعة حيال المخالفين.

وأكد عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا أن قرى وأحياء المنيا شنت حملات يومية لإزالة التعديات بمختلف أنواعها مشيرا إلى أن قرى نزلة حسين والبرجاية وحي غرب وأجهزتهما التنفيذية رصدت ثلاث حالات تعديا بالبناء المخالف على أراض زراعية بمساحة 685 مترا، تمت الإزالة فورا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للقضاء على البناء العشوائي واحتراما لسلطة القانون دون استثناء أحد حيث أشرف على الحملة نواب رئيس مركز ومدينة المنيا ورؤساء المجالس المحلية وقسم التنظيم.

حملة إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

حملة إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

حملة إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

حملة إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

حملة إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

حملة إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

حملة إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

حملة إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

حملة إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا