السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تحرير 41 محضرًا تموينيًا خلال حملة على المخابز في "مطاي" بالمنيا

حملة تموينية علي
حملة تموينية علي المخابز

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال المنيا، بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية بالمركز حملة تموينية رقابية وتفتيشية مكبرة علي المخابز والأسواق؛ للتأكد الألتزام بمواعيد التشغيل ومطابقة رغيف الخبز للمواصفات وضبط المخالفات أسفرت عن ضبط وتحرير 41 مخالفة متنوعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قال المهندس حامد فخري، رئيس مركز ومدينة مطاى، إن الوحدة المحلية بالمركز بالتعاون مع اداره تموين مطاي برئاسة عبدالحكيم محمد مدير تموين مطاي، في واصلت جهودها في مراقبه الأسواق وضبط المخالفين، والإشراف على مبادرة خفض الأسعار بالمنافذ الثابته والمتحركه بالمدينة والقرى بالتعاون مع مباحث التموين ومفتشي التموين والطب البيطري بالقيام بحملات تموينيه على الأسواق والمحال التجاريه والمخابز بالمركز والقرى لضبط الأسعار.

 

وأضاف رئيس المركز والمدينة، أن إدارة تموين مطاي كثفت حملاتها التموينية بالمدينة والقرى، حيث تمكنت خلال الحملات من تحرير ٤١ محضرًا تموينيًا متنوعًا للمخابز والمحال التجارية، جاءت مابين محضر نقص وزن وعدم إعلان وعدم نظافة وعدم وجود شهادة صحية، وعدم إعطاء إذن صرف، وتحرير المحاضر بمعرفة مفتشي التموين بقطاع ابوان وبالمدينه بالتعاون مع مباحث التموين. 

ولفت إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي مستمرة في ملاحقه المخالفين لردعهم وتحقيق مصلحه المواطنين بالمركز، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تتم بشكل يومي بكافة أحياء المدينة والقرى التابعة لها بالتعاون مع الجهات المعنية مثل إدارتي الصحة والطب البيطري.

وأشار إلى أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينيه وتحقيق شكاوي المواطنين ومتابعه مبادرة خفض الأسعارلضبط الأسواق والأسعار والقضاء علي الممارسات التموينية وضمان سلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية حرصا على صحة المواطنين وضبط المخالفات ومرتكبيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.

حملة تموينية علي المخابز
حملة تموينية علي المخابز
حملة تموينية علي المخابز
حملة تموينية علي المخابز
حملة تموينية علي المخابز
حملة تموينية علي المخابز
حملة تموينية علي المخابز
حملة تموينية علي المخابز
حملة تموينية علي المخابز
حملة تموينية علي المخابز
حملة تموينية علي المخابز
حملة تموينية علي المخابز
حملة تموينية علي المخابز
حملة تموينية علي المخابز
حملة تموينية علي المخابز
حملة تموينية علي المخابز
المنيا تحرير 41 محضر تمويني حملة تفتيشية علي المخابز والأسواق مركز مطاي بالمنيا المهندس حامد فخري رئيس مركز مطاي

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