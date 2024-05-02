الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تحرير 44 محضرًا تموينيًا لمخابز مخالفة بمراكز المنيا

حملات تموينية علي
حملات تموينية علي المخابز البلدية بمراكز المنيا

نظمت الوحدات المحلية لمراكز المنيا، بالتعاون مع الإدارات التموينية والجهات المعنية،حملات تموينية رقابية وتفتيشية على المخابز البلدية؛ للتأكد من الالتزام بالمواصفات المحددة لرغيف الخبز ومواعيد التشغيل وضبط المخالفات، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 44 مخالفة متنوعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قال المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينة مطاى شمال المحافظة، إن الوحدة المحلية بالمركز، بالتعاون مع إدارة تموين مطاي برئاسة عبدالحكيم محمد مدير تموين مطاي واصلت جهودها في مراقبة الأسواق وضبط المخالفين، والإشراف على مبادرة خفض الأسعار بالمنافذ الثابتة والمتحركة بالمدينة والقرى، بالتعاون مع مباحث التموين ومفتشي التموين والطب البيطري، بالقيام بحملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز بالمركز والقرى لضبط الأسعار، مشيرًا إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط وتحرير 22 محضرًا تموينيًا جاءت ما بين محضر نقص وزن وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل وعدم نظافه أدوات العجن وعدم وجود شهادة صحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها، مؤكدًا استمرار الوحدة المحلية في ملاحقة المخالفين وضبط الأسواق والأسعار والقضاء على الممارسات الاحتكارية.

ومن جانبه، قاد اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب المحافظة، وبرفقته محمود توني مدير مكتب تموين المركز وعدد من الجهات المعنية، حملة تموينية مفاجئة على المخابز البلدية بنطاق مجلس قروى تندة بقرية أم قمص بمركز ملوي، أسفرت عن تحرير 22 مخالفة تموينية تنوعت ما بين «نقص وزن- غير مطابق للمواصفات- عدم الإعلان- عدم نظافة».

وتم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بمراكز المنيا

حملات تموينية علي المخابز
حملات تموينية علي المخابز
حملات تموينية
حملات تموينية
مخابز المنيا
مخابز المنيا
حملات تموينية علي المخابز
حملات تموينية علي المخابز
حملات تموينية علي المخابز
حملات تموينية علي المخابز
حملات تموينية علي المخابز
حملات تموينية علي المخابز
حملات تموينية علي المخابز
حملات تموينية علي المخابز
حملات تموينية علي المخابز
حملات تموينية علي المخابز
حملات تموينية علي المخابز
حملات تموينية علي المخابز
المنيا حملات تموينية علي المخابز تحرير 44 مخالفة تموينية مراكز المنيا مركزي مطاي وملوي

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