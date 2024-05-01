استمرار أعمال الرصف وتركيب بلاط الأنترلوك بشوارع وطرق المنيا (صور)

طفرة كبيرة تشهد شوارع وطرق مراكز المنيا في أعمال الرصف ورفع كفاءة الشوارع وإعادة تأهيلها على مستوى المحافظة، لتيسير الحركة المرورية وتسهيل حركة المواطنين وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024.

وقال عامر طه، رئيس مركز ومدينة المنيا إنه في إطار رفع كفاءة الطرق بحى جنوب المدينة ضمن الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة المنيا تم كشط الطبقة القديمة لبدء اعمال الرصف ووضع طبقة الاساس بشارع التنظيم والإدارة بحى جنوب المدينة، لافتًا إلى أنه وجه المهندسة هبة حافظ مدير إدارة الرصف بالوحدة المحلية بمتابعة تنفيذ الأعمال بكفاءة عالية وفى الوقت المحدد لها حيث تشمل خطة الرصف شارع التنظيم والإدارة بحى جنوب المدينة تحت إشراف مديرية الطرق والنقل تنفيذ وحده الرصف والإنشاءات بالمحافظة.

وأضاف رئيس المركز والمدينة استمرار أعمال رصف وتبليط الشوارع والحارات والأزقة بمدينة المنيا والتي يتراوح عرضها من 3 - 5 متر، وذلك ضمن خطة الوحدة المحلية، مشيرًا إلى أن خطة العمل تسير طبق الإطار الزمنى وجارى العمل للانتهاء من باقي الحارات وفقا للجدول الزمني المعد لذلك مع الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة المتبعة لرصف الطرق والإزالة الفورية لمخلفات أعمال الرصف باستخدام معدات الوحدة المحلية.

وأوضح رئيس مركز ومدينة المنيا أن أعمال رصف شارع "ابن خصيب "بحى شمال المدينة، تسير حسب الجدول المحدد، حيث تم بدء أعمال وضع الطبقة السطحية مع مراعاة الالتزام بكافة الاشتراطات الفنية المتبعة والمواصفات المقررة أثناء أعمال الرصف، مؤكدًا على تغيير البلدورات المتهالكة بجديدة للحفاظ على جمال عروس الصعيد، وتفقد أماكن وضع المطبات بشوارع المدينة بالتنسيق مع إدارة المرور والطرق والكبارى.

وأكد المهندس حامد محمد فخري رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، استمرار أعمال رصف الطرق والشوارع بمدينة مطاي، سواء الانترلوك أو الرصف الأسفلت وذلك ضمن أعمال التطوير بشوارع المدينة ضمن الخطة الاستثمارية وذلك تحت إشراف المهندس أحمد حسن مدير مديريى الطرق بالمنيا، ومحمد بكر مدير وحدة الرصف بالمنيا، لمتابعة معدلات تنفيذ أعمال الرصف من خطة العام الحالي.

أشار رئيس المدينة إلى أنه تفقد أعمال وضع بلاط الانترلوك بالشوارع المستهدفة بحي شمال المدينه وحي جنوب المدينة وحي شرق المدينة وتجهيزات الرصف لباقي الشوارع والطرق المدرجة في خطة الرصف للعام الحالي مع مراعاة الالتزام بجميع الاشتراطات الفنية المتبعة والمواصفات المقررة أثناء أعمال الرصف، وذلك للقضاء على الشوارع الترابية لتسهيل حركة السير والمرور بتلك الشوارع وعودة المظهر الجمالى لشوارع المدينة، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة لأعمال الرصف بمركز مطاي، بحضور عبد المنعم إسماعيل مدير إدارة التخطيط وحمادة محمد، مدير إدارة الطرق بمطاي، ومحمود ابراهيم، مساعد رئيس المركز.

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