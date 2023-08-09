اجتماع تنفيذي لوضع اللمسات النهائية لتوصيل الغاز الطبيعي لقرى مطاي بالمنيا

عقد هشام فايز، رئيس مركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا، اجتماعًا تنفيذيًا للتخطيط ووضع اللمسات النهائية لخطة توصيل الغاز الطبيعي لقرى مركز مطاي والتي تشمل: (أبوان – بردنوها – أولاد الشيخ علي – كوم مطاي – أدقاق المسك) بعد الانتهاء من توصيل الصرف الصحي لهذه القرى.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالظاهر حسن، نائب رئيس المركز والمدينة، ومسؤولي فرع شركة المياه والشرب والصرف الصحي بمطاي، ورئيس هندسة طرق مطاي ومندوب شركة الغاز الطبيعي ومسئول سنترال مطاي ومدير الصيانة بهندسة الكهرباء بمطاي ومندوب شركة طاقة للغاز الطبيعي ورؤساء قرى أبوان وبردنوها بمطاي.

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن الاجتماع جاء للتنسيق بين الإدارات المعنية لتوصيل خدمة الغاز الطبيعي لقرى مركز مطاي بقطاع أبوان وبردنوها، وأكد ضرورة التعاون والتنسيق بين مختلف الإدارات المعنية لإيصال الخدمة للمواطنين، ولعمل محضر انضمامي بين الجهات المسئولة حتى تضطلع كل إدارة بتنفيذ ما جاء بمحضر الاجتماع.

وأضاف رئيس المركز، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، ستقوم بتذليل العقبات والتنسيق بين الإدارات المختلفة حتى الانتهاء من خطة توصيل الغاز الطبيعي لمواطني القرى المذكورة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار توجه الدولة لتعميم توصيل خدمة الغاز الطبيعي واستبدال استخدام الإسطوانات والمتابعة الدورية لمستجدات تنفيذ المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بالقرى.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بمتابعة المشروع القومي لتوصيل خدمة الغاز الطبيعي بالمراكز والقرى.

وأشار رئيس المركز والمدينة، إلى أن الوحدة المحلية بمركز ومدينة مطاي، لا تألو جهدًا في تقديم الخدمات لأهالي المركز سواء المدينة أو القرى وتعمل جاهدة على رفع كفاءة مستوى الخدمات لتحسين حياة المواطنين ونيل رضاهم.

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