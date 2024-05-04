إزالة وإيقاف 25 حالة تعدي ومخالفات بناء بمراكز المنيا

كثفت الوحدات المحلية لمراكز المنيا من حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص وتمكنت من رصد وإزالة 25 حالة تعدي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قال الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة مغاغه شمال المحافظة، إنه في إطار مجهودات الوحدة المحلية بالمركز في التصدى بكل حزم لجميع صور التعديات ووقفها وازالتها في المهد نظمت الوحدة المحلية تحت اشراف حسن محمد السيد نائب رئيس المركز واحمد سمير رئيس قريه ابا وحسن عبدالله رئيس حى شرق المدينة حملة مكبرة اسفرت علي إزالة وايقاف 8 حالات تعدى على الاراضي الزراعيه فى المهد بمساحه 1400 متر تقريبا، وذلك بحضور مديري التنظيم ومسئول الازالات وتم التحفظ علي ادوات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

وأضاف هشام فايز رئيس مركز ومدينه بنى مزار شمال المحافظة، أن عاشور السيد رئيس قرية ابو جرج وبنى صامت قام تحت اشراف هانى رمضان نائب رئيس المدينه ومسئولى الازالات والتنظيم بازاله 3 حالات تعدى بالبناء المخالف على أرض تعاون زراعى وحرم رى بقريه الناصريه والشيخ فضل على مساحه 1قيراط و12سهم عباره عن أساسات واسوار بالبلوك الحجرى كما تم ازاله حالتين تعدى بالبناء المخالف على أرض املاك دوله خاصه بقريه اولاد حمدان عباره عن اسوار بالبلوك الحجرى كما قام أحمد بهلول مسئول الإزالات تحت اشراف هانى الخولى نائب رئيس المركز وبحضور عاشور السيد رئيس قريه ابو جرج وعبد الله ربيع رئيس قرية القيس ومحمود ماهر رئيس حى جنوب وحسن مصطفى رئيس حى غرب وخالد شوقى مسؤل الازالات بالفيس بازالة حالتين بالقيس بقرية الشيخ عطا علي مساحة قيراط و12سهم كما تم فك شده خشبيه بطريق العاشر حي جنوب وفك شده خشبيه بطريق القيس أما البنزينه المشحمه وتمكن سالم زغلول رئيس قرية الحسينيه وإدارة الازالات والتنظيم بالوحده ومسئول الزراعه والإصلاح الزراعى من إزالة ٤ حالات تعدى بالبناء المخالف خارج الحيز العمراني على مساحة ٣قراريط ونصف تقريبا بحوض نزلة عمرو وحوض النجيله وحوض الميرزا وحوض ظهر الجمل والتحفظ على عدد ٦٨ سيخ حديد وأزال عوده راضى رئيس قرية بنى على بحضور سكرتير القريه ومسئولى الازالات والتنظيم ومسئولى الزراعه والمتغيرات المكانيه حالة تعدي خارج الحيز العمراني وتم اتخاذ الإجراءات القانونيه ضد المخالف وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف.

وأوضح عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية بالمركز والمدينة واصلت جهودها في تكثيف حملات الإزالة ورصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكافة حالات البناء العشوائي المخالف وغير المرخص حيث أوقفت ٣ حالات تعدى بناء مخالف بدون ترخيص ٢ حالة بحى جنوب المدينة وحالة بقرية نزلة حسين، وتم التحفظ على المعدات والأدوات المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لمنع انتشار العشوائيات.

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