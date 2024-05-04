"بيطرية المنيا": حملات وفتح المجازر وغرفة عمليات خلال شم النسيم وعيد القيامة

أكد الدكتور فتحي عبدالعال، مدير عام مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن المديرية استعدت لاستقبال عيد شم النسيم وعيد القيامة المجيد بتكثيف الحملات التفتيشية على محلات بيع اللحوم والأسماك والفسيخ والرنجة، للتأكد من صلاحية هذه المواد الغذائية للاستهلاك الآدمي حرصا على صحة المواطنين.

وأضاف مدير عام الطب البيطري، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن هناك غرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية وغرف عمليات فرعية بالإدارات البيطرية بمراكز المحافظة التسع بناء علي توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والسيد القصير، وزير الزراعة والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، واللواء الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تكون مستعدة على مدار اليوم لتلقي أي شكاوى تتعلق بالثروة الحيوانية.

وأوضح مدير عام الطب البيطري أنه سيتم فتح جميع المجازر والبالغ عددها 38 مجزرا على مستوى مراكز المحافظة لاستقبال الذبائح، التي يزيد عددها خلال هذه المناسبات، والتأكد من توافر جميع المستلزمات سواء من توقيع الكشف على الذباح أو ختمها حتى تسليم اللحوم لأصحابها.

وأكد أن هناك توجيهات وتكليفات من محافظ المنيا بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة لتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحلات، خاصة أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة بجميع أنواعها، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والسلع المعروضة للاستهلاك الآدمي ورفع كفاءة المجازر من حيث النظافة والتطهير وزيادة عدد الأطباء العاملين بها.

وأشار مدير عام الطب البيطري إلى أن المديرية جاهزة لاستقبال جميع المناسبات بجانب قيامها بحملات التطعيم للمواشي ضد كل الأمراض، مؤكدا أن الإدارات البيطرية بمراكز المحافظة تعمل على مدار الساعة للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظة.