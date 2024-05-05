95 مخالفة متنوعة فى حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

تمكنت مديرية التموين بالمنيا من ضبط 95 مخالفة تموينية متنوعة، خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة ومراقبة تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، وفقًا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء بتخفيض الأسعار وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

من جهته، أوضح المهندس عبدالباسط عبدالنعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط 95 مخالفة تموينية منها 72 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات- عدم وجود سجلات- أخرى منوعة)، و23 مخالفة في مجال متابعة الأسواق منها (عدم الإعلان عن الأسعار- بيع بأزيد من السعر المقرر- سلع منتهية الصلاحية- عدم وجود شهادة صحية- مجهولة المصدر- بدون ترخيص)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والمقررة في هذا الشأن حيال المخالفات ومرتكبيها.

وأكد وكيل وزارة التموين أن هذه الحملات تأتي بالتعاون مع الجهات المعنية، مثل حماية المستهلك ومباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري، وبالتنسيق مع الإدارات التموينية بمراكز المحافظة التسع، وذلك لفرض الانضباط التمويني على الأسواق وضبط الأسعار والتأكد من توافر احتياجات المواطنين وسلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي حرصًا على صحة المواطنين وضبط جميع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبيها، مؤكدًا أن هذه الحملات تتم يوميًا.

حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بالمنيا

حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بالمنيا

حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بالمنيا