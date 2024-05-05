الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

95 مخالفة متنوعة فى حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

حملات تموينية على
حملات تموينية على الأسواق والمخابز بالمنيا

تمكنت مديرية التموين بالمنيا من ضبط 95 مخالفة تموينية متنوعة، خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة ومراقبة تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، وفقًا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء بتخفيض الأسعار وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

من جهته، أوضح المهندس عبدالباسط عبدالنعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط 95 مخالفة تموينية منها 72 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات- عدم وجود سجلات- أخرى منوعة)، و23 مخالفة في مجال متابعة الأسواق منها (عدم الإعلان عن الأسعار- بيع بأزيد من السعر المقرر- سلع منتهية الصلاحية- عدم وجود شهادة صحية- مجهولة المصدر- بدون ترخيص)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والمقررة في هذا الشأن حيال المخالفات ومرتكبيها.

وأكد وكيل وزارة التموين أن هذه الحملات تأتي بالتعاون مع الجهات المعنية، مثل حماية المستهلك ومباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري، وبالتنسيق مع الإدارات التموينية بمراكز المحافظة التسع، وذلك لفرض الانضباط التمويني على الأسواق وضبط الأسعار والتأكد من توافر احتياجات المواطنين وسلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي حرصًا على صحة المواطنين وضبط جميع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبيها، مؤكدًا أن هذه الحملات تتم يوميًا.

حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بالمنيا
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بالمنيا
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بالمنيا
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بالمنيا
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بالمنيا
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بالمنيا
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بالمنيا
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بالمنيا
تموين المنيا ضبط 95 مخالفة تموينية حملات رقابية وتفتيشية المخابز البلدية والأسواق المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا

مواد متعلقة

"بيطرية المنيا": حملات وفتح المجازر وغرفة عمليات خلال شم النسيم وعيد القيامة

حملات نظافة وتجميل الكورنيش ومحيط الكنائس قبل عيد القيامة وشم النسيم بالمنيا

إزالة وإيقاف 25 حالة تعدي ومخالفات بناء بمراكز المنيا

تحرير 41 محضرًا تموينيًا خلال حملة على المخابز في "مطاي" بالمنيا

إصابة 12 عاملًا بمزارع العنب إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

استعدادا لشم النسيم وعيد القيامة.. التأكد من جاهزية المعديات النيلية في المنيا

إزالة وإيقاف 14 حالة تعد علي الأراضي الزراعية ومخالفات بناء بالمنيا

تحرير 44 محضرًا تموينيًا لمخابز مخالفة بمراكز المنيا

الأكثر قراءة

عاجل| كريستو يطلب الرحيل.. نكشف موقف كولر وإدارة الأهلى

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

مصدر رفيع المستوى: تقدم إيجابى فى "مفاوضات الهدنة" وما يتم نشره من بنود الاتفاق فى وسائل الإعلام غير دقيق

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

لينك نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

بعد تعطل الموقع الرسمي.. طريقة معرفة نتيجة اللوتري 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

صور

أجواء روحانية فى كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير عبرى: أهالى المحتجزين الإسرائيليين يضغطون على نتنياهو لإنجاح مفاوضات القاهرة

قناة كان: خلافات بين أعضاء الكابينت حول عملية اجتياح رفح

مسئول إسرائيلى: حرب غزة لن تنتهى بعد إطلاق سراح المحتجزين