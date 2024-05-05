الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

السيطرة على حريق نشب بأشجار إحدي المدارس الثانوية في المنيا

صورة أرشيفية لحريق
صورة أرشيفية لحريق

نجح رجال الحماية المدنية، اليوم الأحد، فى السيطرة على حريق نشب فى عدد من الأشجار كائنة داخل إحدى المدراس الثانوية في مدينة المنيا، دون مصابين أو خسائر فى الأرواح.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمدينة المنيا، بتلقيها بلاغا بنشوب النيران فى عدد من الأشجار كائنة داخل إحدى المدراس الثانوية في مدينة المنيا. 

وعلى الفور الحماية المدنية والأجهزة الأمنية والتنفيذية وعلى رأسهم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، للسيطرة على النيران قبل امتداداها. 

وتم السيطرة على الحريق دون مصابين أو خسائر فى الأرواح، فتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

المنيا نشوب حري الحماية المدينة أشجار بمدرسة قانوية مدينة المنيا

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