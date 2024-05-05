الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ المنيا يقدم التهنئة للإخوة الأقباط بعيد القيامة فى عدد من المطرانيات

محافظ المنيا يهنئ
محافظ المنيا يهنئ الأقباط بعيد القيامة بالمطرانيات والكنائس

زار اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم، مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة المنيا، والكنيسة الإنجيلية الثانية، ومطرانية الأقباط الكاثوليك، ومطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة المنيا الجديدة، وذلك لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

رافق محافظ المنيا، خلال زيارته، اللواء محمد مصطفى ضبش مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، والدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والعميد أركان حرب محمد توفيق المستشار العسكري للمحافظة، وعامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، والدكتورة منال أبوسمرة مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، وفضيلة الدكتور حسانين عبدالحكم وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية، وممثلو الأزهر والأوقاف.

وحدة المصريين هي ما يميز شعبنا عن باقى الشعوب

أعرب المحافظ عن خالص تهانيه لأقباط مصر عامة ولأبناء المحافظة خاصة، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية وأن يعم علينا الأمن والأمان والاستقرار، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن وحدة المصريين هي ما يميز شعبنا عن باقى الشعوب، من أجل تحقيق التقدم والازدهار لوطننا الغالى مصر.

وحدتنا الوطنية تعد نموذجًا للتعايش والسلام والمحبة والإخاء نتباهى به بين الأمم


وأشار المحافظ إلى اعتزازه بعمق الروابط بين أبناء الوطن الواحد ونسيج الأمة المترابط، مؤكدًا أن وحدتنا الوطنية تعد نموذجًا للتعايش والسلام والمحبة والإخاء نتباهى به بين الأمم والشعوب فى ظل قيادة وطنية تجمعنا ولا تفرقنا تحت علم واحد ووطن واحد.

وخلال الزيارة، أعرب نيافة الأساقفة عن شكرهم وتقديرهم على المعايدة، وهو ما يعكس روح المحبة والأخوة التى تجمع بين المصريين، مؤكدين أن أبناء مصر جميعًا أقباطًا ومسلمين سيظلون يدًا واحدة من أجل رفعة الوطن وعزته.

يذكر أن محافظ المنيا كان قد أناب رؤساء الوحدات المحلية بمراكز المحافظة التسعة، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد بالمطرانيات والكنائس.

محافظ المنيا يهنئ الأقباط بعيد القيامة بالمطرانيات والكنائس
محافظ المنيا يهنئ الأقباط بعيد القيامة بالمطرانيات والكنائس
محافظ المنيا يهنئ الأقباط بعيد القيامة بالمطرانيات والكنائس
محافظ المنيا يهنئ الأقباط بعيد القيامة بالمطرانيات والكنائس
محافظ المنيا يهنئ الأقباط بعيد القيامة بالمطرانيات والكنائس
محافظ المنيا يهنئ الأقباط بعيد القيامة بالمطرانيات والكنائس
محافظ المنيا يهنئ الأقباط بعيد القيامة بالمطرانيات والكنائس
محافظ المنيا يهنئ الأقباط بعيد القيامة بالمطرانيات والكنائس
محافظ المنيا يهنئ الأقباط بعيد القيامة بالمطرانيات والكنائس
محافظ المنيا يهنئ الأقباط بعيد القيامة بالمطرانيات والكنائس
محافظ المنيا يهنئ الأقباط بعيد القيامة بالمطرانيات والكنائس
محافظ المنيا يهنئ الأقباط بعيد القيامة بالمطرانيات والكنائس
محافظ المنيا يهنئ الأقباط بعيد القيامة بالمطرانيات والكنائس
محافظ المنيا يهنئ الأقباط بعيد القيامة بالمطرانيات والكنائس
محافظ المنيا يهنئ الأقباط بعيد القيامة بالمطرانيات والكنائس
محافظ المنيا يهنئ الأقباط بعيد القيامة بالمطرانيات والكنائس
محافظ المنيا يهنئ الأقباط بعيد القيامة بالمطرانيات والكنائس
محافظ المنيا يهنئ الأقباط بعيد القيامة بالمطرانيات والكنائس
محافظ المنيا يهنئ الأقباط بعيد القيامة بالمطرانيات والكنائس
محافظ المنيا يهنئ الأقباط بعيد القيامة بالمطرانيات والكنائس
محافظ المنيا يهنئ الأقباط بعيد القيامة بالمطرانيات والكنائس
محافظ المنيا يهنئ الأقباط بعيد القيامة بالمطرانيات والكنائس
محافظ المنيا يهنئ الأقباط بعيد القيامة بالمطرانيات والكنائس
محافظ المنيا يهنئ الأقباط بعيد القيامة بالمطرانيات والكنائس
محافظ المنيا يهنئ الأقباط بعيد القيامة بالمطرانيات والكنائس
محافظ المنيا يهنئ الأقباط بعيد القيامة بالمطرانيات والكنائس
محافظ المنيا يهنئ الأقباط بعيد القيامة بالمطرانيات والكنائس
محافظ المنيا يهنئ الأقباط بعيد القيامة بالمطرانيات والكنائس
محافظ المنيا عيد القيامة التهنئة للأقباط المطرانيات والكنائس اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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