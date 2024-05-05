جامعة المنيا تطلق حملة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة لطلاب الجامعة

أطلقت جامعة المنيا، برعاية من الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، حملة للكشف على طلاب الجامعة، والتشخيص المبكر عن الأمراض المزمنة، كأمراض السكر، والضغط، وأمراض السمنة؛ حرصًا على صحة جميع الطلاب، وإيمانًا بأهميتها في تحقيق التنمية البشرية والمجتمعية.

وأوضح رئيس الجامعة أن الحملة تسعى إلى تعزيز صحة طلاب الجامعة، من خلال الكشف المبكر عن الأمراض المختلفة، وتعزيز الوعي الصحي لديهم، وتحسين نوعية حياتهم، لافتًا إلى أنه تم مد فترة الكشف للطلاب حتى الخامس عشر من مايو الجاري؛ لتحقيق وضمان استفادة جميع الطلاب، مؤكدًا أنه يتم تقديم التدخلات الوقائية والعلاجية، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم مجانًا.

وأضاف رئيس الجامعة أنه تم وضع خُطة تتضمن كذلك التشخيص المبكر للاضطرابات النفسية، وإجراء ندوات توعية للطلاب؛ لتعريفهم بمخاطر وأضرار الإدمان، والتقنيات الصحيحة لتشخيص وعلاج المرض واضطراباته النفسية، وتقديم طرق العلاج والوقاية؛ لخلق حياة صحية خالية من الأمراض، وانطلاقًا من دور الجامعة في الحفاظ على سلامة المجتمع، بتوعية شبابه من الانحدار نحو الإدمان ومسبباته.

وبدورها، أشارت الدكتورة رشا محرم، مدير عام الخدمات الطبية بجامعة المنيا، إلى أن الحملة تجوب جميع الكليات حتى انتهائها وفقًا لما أعلنه رئيس الجامعة بمد فترتها، ويجرى الكشف على الطلاب داخل الوحدات العلاجية بكليات الجامعة مع التركيز على الفئات الأكثر عُرْضَة للمخاطر، مثل: الطلاب ذوو التاريخ العائلي للأمراض، الطلاب الذين يعانون السمنة أو التدخين، الطلاب ذوو المشاكل النفسية والطلاب ذوو الإعاقة.

من ناحية أخرى، كان قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة قد سبق وأطلق، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، برعاية من وزيرها الدكتور أشرف صبحي، قافلة بيطرية؛ لتقديم خدماتها المتنوعة لقرية سفاي بمركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا، لتأتي تلك القافلة استكمالًا لمشاركات الجامعة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ لتطوير قرى الريف المصري.

وأسفرت أعمال القافلة، التي قدم خدماتها فريق طبي متكامل من كلية الطب البيطري بالجامعة، وبتنظيم عدد من الإداريين، عن الكشف على ٤٥٠ حالة من قطعان الماشية، بالإضافة إلى أعداد من الطيور في القرية في مختلف التخصصات البيطرية، هذا فضلًا عما قام به فريق الوقاية من تحصين العديد من القطعان والطيور. كما تم صرف الأدوية والأمصال بالمجان من خلال منفذ الصيدلية البيطرية الخاص بالقافلة.

حملة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة لطلاب جامعة المنيا

حملة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة

حملة لطلاب جامعة المنيا