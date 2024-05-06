تحرير 12 محضرًا وضبط 156 كيلو لحوم وأسماك فاسدة فى المنيا

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا عن تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة، والتنسيق مع كل الجهات المعنية، للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة، وتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم والمجمدات والأسماك، والتأكد من صلاحية المعروض منها تزامنًا مع الاحتفالات بعيدى شم النسيم والقيامة المجيد.

وقال الدكتور فتحي عبدالعال، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، إن المديرية نفذت عددًا من الحملات التفتيشية على الأسواق ومحلات اللحوم في مركزي مطاى وبنى مزار أمس، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 12 محضرًا مخالفًا، وضبط (118.5 كجم) لحوم ومصنعات لحوم وأسماك مملحة ومدخنة، ودواجن، وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط (37.5 كجم) لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر.

وأكد مدير مديرية الطب البيطري على المتابعة المستمرة من أجل تحقيق الانضباط وردع المخالفين، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة (الرقابة التموينية- مباحث التموين- الرقابة على الأغذية بمديرية الصحة).

حملات تفتيشية لبيطري المنيا

حملات تفتيشية لبيطري المنيا

حملات تفتيشية لبيطري المنيا