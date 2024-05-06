الإثنين 06 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تحرير 12 محضرًا وضبط 156 كيلو لحوم وأسماك فاسدة فى المنيا

حملات تفتيشية لبيطري
حملات تفتيشية لبيطري المنيا

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا عن تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة، والتنسيق مع كل الجهات المعنية، للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة، وتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم والمجمدات والأسماك، والتأكد من صلاحية المعروض منها تزامنًا مع الاحتفالات بعيدى شم النسيم والقيامة المجيد.

وقال الدكتور فتحي عبدالعال، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، إن المديرية نفذت عددًا من الحملات التفتيشية على الأسواق ومحلات اللحوم في مركزي مطاى وبنى مزار أمس، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 12 محضرًا مخالفًا، وضبط (118.5 كجم) لحوم ومصنعات لحوم وأسماك مملحة ومدخنة، ودواجن، وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط (37.5 كجم) لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر.

وأكد مدير مديرية الطب البيطري على المتابعة المستمرة من أجل تحقيق الانضباط وردع المخالفين، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة (الرقابة التموينية- مباحث التموين- الرقابة على الأغذية بمديرية الصحة).

حملات تفتيشية لبيطري المنيا
حملات تفتيشية لبيطري المنيا
حملات تفتيشية لبيطري المنيا
حملات تفتيشية لبيطري المنيا
حملات تفتيشية لبيطري المنيا
حملات تفتيشية لبيطري المنيا
WhatsApp Image 2024-05-06 at 1.02.20 PM
WhatsApp Image 2024-05-06 at 1.02.20 PM
بيطري المنيا ضبط 156 كيلو لحوم وأسماك تحرير 12 محضر مركزي بني مزار ومطاي الدكتور فتحي عبد العال مدير الطب البيطري بالمنيا

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