ضبط 15 مخالفة تموينية خلال حملة رقابية على المحلات التجارية والمخابز بأبوقرقاص

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية بالمركز حملة تموينية رقابية وتفتيشية علي الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية لضبط الأسواق والأسعار، والتأكد من التزام المخابز بمواعيد التشغيل ومطابقة رغيف الخبز للمواصفات أسفرت عن ضبط وتحرير 15 مخالفة متنوعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال تاج جلال أبوسداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، إن الوحدة المحلية بالمركز بالتعاون مع إدارة التموين نظمت حملة تموينية رقابية وتفتيشية مكبرة تحت إشراف الدكتور رجب قياتى نائب رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص ومكتب تفتيش الأغذية بالوحدة الصحية بأبوقرقاص على المحلات التجارية والمخابز البلدية لضبط كافة المخالفات، والتأكد من جودة الخبر المنتج أسفرت عن تحرير ١٥ محضرا متنوعا جاء ما بين عدم نظافة وعدم وجود شهادات صحية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها.

وأوضح أبوسداح أن هذه الحملات والتي تتم بالتعاون مع الجهات المعنية مثل مباحث التموين وإدارتي الصحة والطب البيطري، وتتم بشكل يومي بكافة أحياء المدينة والقري التابعة لها لفرض الانضباط التمويني، والتأكد من سلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية للاستهلاك الآدمي حرصا علي صحة المواطنين وضبط المخالفات ومرتكبيها، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية علي الأسواق والمخابز ومنع الممارسات الحتكارية، والضرب بأيد من حديد علي كل من يتلاعب بقوت المواطنين، مشيرا إلي أنه شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية علي الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية لضبط كافة المخالفات التموينية، مؤكدا استمرار هذه الحملات بكافة الأماكن بالمركز.

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