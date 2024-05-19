الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قبل زيارة سوليفان ومطالب الإخلاء الجديدة.. مخططات سرية إسرائيلية فى رفح

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي لمعبر رفح

كشفت تقارير إعلامية عبرية، عن أن مسئولي الاحتلال الإسرائيلي سيحاولون إقناع جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، خلال زيارته المقررة اليوم الأحد لإسرائيل، بإعطاء الولايات المتحدة الضوء الأخضر لعملية برية عسكرية موسعة في رفح.

مخططات إسرائيلية جديدة 

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن سوليفان يصل إلى إسرائيل في وقت لاحق اليوم الأحد، قادمًا من زيارة للمملكة العربية السعودية، وستقدم إسرائيل نتائج إجلاء مئات الآلاف من المدنيين من رفح لتقول إن عملية واسعة النطاق ضد كتائب حماس هناك لن تسبب ضررًا كبيرًا للسكان.

وقالت واشنطن، الأسبوع الماضي، إنها تلقت تأكيدات من إسرائيل بأنها لن توسع عمليتها قبل وصول سوليفان.

وتابعت الصحيفة أنه قبل ساعات قليلة من زيارة سوليفان دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء السبت الفلسطينيين في أحياء إضافية في شمال غزة إلى إخلاء المنطقة، في الوقت الذي واصل فيه عمليته العسكرية في جباليا، والتي وصفها الضباط بأنها من أعنف المعارك في الحرب.

وتابعت أن جيش الاحتلال نشر لأول مرة تحذيرًا بإخلاء جباليا في نهاية الأسبوع الماضي، وقام منذ ذلك الحين بتوسيع منطقة الإخلاء مرتين، وشمل الإعلان الأخير منطقتي العطاطرة والكرامة بالساحل، وطالبت المنشوارت المواطنين الفلسطينيين بالانتقال إلى مراكز الإيواء غرب مدينة غزة.

وفي وسط القطاع، أفادت وسائل إعلام فلسطينية أن نحو 20 شخصا استشهدوا في قصف على مخيم النصيرات للاجئين.

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البيت الأبيض: جيك سوليفان يقود المحادثات من الجانب الأمريكي مع الإسرائيليين بشأن رفح الفلسطينية

وقال مستشفى شهداء الأقصى في بيان: "استقبلنا 20 شهيدا وعدد من الجرحى بعد أن استهدفت غارة جوية إسرائيلية منزلا لعائلة حسن في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة".

بينما قال شهود عيان إن الهجوم وقع حوالي الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي، وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يتحقق من التقرير.

وفي منطقة ممر نتساريم، واصلت الفرقة 99 الحرب الوحشية، بما في ذلك عن طريق استدعاء الغارات الجوية، قال الجيش الإسرائيلي.

وزعمت هيئة البث العامة الإسرائيلية "كان" مساء السبت أنه تم اكتشاف حوالي 50 نفقا تستخدم لتهريب أسلحة وإمدادات إلى الفصائل الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

وسط القتال العنيف في جميع أنحاء القطاع، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الأحد إن صاروخا تم إطلاقه من الجزء الشمالي من الجيب باتجاه مدينة سديروت الجنوبية اعترضته القبة الحديدية، وهو الأحدث في سلسلة من الهجمات الصاروخية على المدينة خلال الأسبوع الماضي.

يوم السبت، أطلق مقاتلو حركة حماس في غزة وابلا من حوالي 10 صواريخ من شمال القطاع على عسقلان، بحسب الجيش الإسرائيلي، تم اعتراض 5 منها بينما أصابت الصواريخ الأخرى مناطق مفتوحة، كما تعرضت عسقلان يوم السبت لإطلاق صاروخ.

من وسط غزة، وقال جيش الاحتلال إنه سقط في البحر بالقرب من مكان قريب، دون أن يتسبب في أضرار أو إصابات، ودوت صفارات الإنذار في المدينة الساحلية الجنوبية.

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