المراكز التكنولوجية بالمنيا تنهى الترتيبات النهائية للعمل بقانون التصالح الجديد

أنهت المراكز التكنولوجية في محافظة المنيا استعداداتها لبدء استقبال طلبات المواطنين المتعلقة بالتصالح في مخالفات البناء، والتي ستبدأ غدًا الثلاثاء الموافق 7 مايو، وتم عقد دورات تدريبية للتعريف بقانون التصالح الجديد رقم 187 لعام 2023 ولوائحه التنفيذية، بالإضافة إلى قيام رؤساء الوحدات المحلية بجولات تفقدية على المراكز للتأكد من جاهزيتها لاستقبال المواطنين.

من جانبه، عقد هشام فايز رئيس مركز ومدينة بنى مزار شمال المحافظة، ورشة عمل تدريبية على قانون التصالح الجديد ولوائحه التنفيذية، وتم عقد الورشة في قاعة المؤتمرات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار، بحضور كل من المهندس منصور عياد مدير الإدارة الهندسية، وحاتم قطب مدير المركز التكنولوجي، والدكتور أحمد حسام مدير التدريب. وتم توجيه دعوة لرؤساء وسكرتيري الوحدات القروية ورؤساء الأحياء ومسئولي التنظيم والمتغيرات المكانية على مستوى مركز ومدينة بنى مزار، بالإضافة إلى مسئولي الإصلاح الزراعي ومسئول حماية الأراضي لحضور التدريب.

وأكد المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، على الجاهزية الكاملة لإنجاز وإنهاء أعمال ملف التصالح في مخالفات البناء، وتذليل كل المعوقات وتسهيل الإجراءات على المواطنين، والمتابعة الدورية لأعمال اللجان، مع الاعتبار أن ملف التصالح يعد أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة.

وتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالوحدة المحلية، حيث تم بحث استعدادات المركز لاستقبال المواطنين المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء، مشددًا على استكمال تسجيل جميع ملفات التصالح والتقنين على المنظومة الإلكترونية.

كما وجه بتشكيل لجنة بالتنسيق مع مركز معلومات شبكات المرافق، تكون مهامها تجهيز إحداثيات لجميع مخالفات البناء القائمة سواء المتقدم للتصالح أو غيرها. ووجه أيضًا بإعداد خطاب للمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، لعمل خريطة بجهات الولاية وإتاحتها لإدارات المتغيرات المكانية والأملاك والمراكز التكنولوجية، وتحديد جهات الولاية لجميع مخالفات البناء.

وتفقد اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب المحافظة، وبرفقته نواب رئيس المركز وسكرتير المركز والمدينة، الترتيبات النهائية لاستقبال المواطنين بالمركز التكنولوجي استعدادًا لأعمال التصالح على مخالفات البناء، ابتداءً من يوم الثلاثاء 7/5/2024.

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