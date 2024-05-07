إصابة 17 شخصًا فى انقلاب ميكروباص على الطريق الزراعى بالمنيا

أصيب 17 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي “القاهرة- أسوان” المار بنطاق محافظة المنيا، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتمت إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، قد تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغا بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي القاهرة- أسوان، المار على نطاق محافظة المنيا وتحديدًا بالقرب من مدخل مدينة ملوي جنوب المحافظة.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبينت إصابة 17 شخصا بإصابات متفرقة بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد.

نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، وتمت إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات بالطريق الزراعي.

التزام المخابز بمواعيد التشغيل

كانت نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية بالمركز حملة تموينية رقابية وتفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية لضبط الأسواق والأسعار، والتأكد من التزام المخابز بمواعيد التشغيل ومطابقة رغيف الخبز للمواصفات أسفرت عن ضبط وتحرير 15 مخالفة متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال تاج جلال أبوسداح، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، إن الوحدة المحلية بالمركز بالتعاون مع إدارة التموين نظمت حملة تموينية رقابية وتفتيشية مكبرة تحت إشراف الدكتور رجب قياتى نائب رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص ومكتب تفتيش الأغذية بالوحدة الصحية بأبوقرقاص على المحلات التجارية والمخابز البلدية لضبط كافة المخالفات، والتأكد من جودة الخبر المنتج أسفرت عن تحرير 15 محضرا متنوعا جاء بين عدم نظافة وعدم وجود شهادات صحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها.