إستمرار أعمال رصف 4 شوارع بديرمواس في المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب محافظة المنيا، أعمال رصف وتمهيد ورفع كفاءة الشوارع ضمن الخطة الأستثمارية للعام المالي 2024 وضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة شبكة الطرق والبنية التحتية حيث تجري أعمال الرصف بـ 4 شوارع بحي غرب المدينة

ومن جانبه قام محمد عبد الغني حسن رئيس مركز ومدينة ديرمواس، يرافقه المهندس أحمد حسن مدير عام مديرية الطرق والنقل وأحمد ثابت نائب رئيس المركز والمهندس حمدي محمد مدير إدارة الطرق بديرمواس بمتابعة أعمال رفع كفاءة الطرق بحى غرب المدينة، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي حيث يتم حاليًا إستكمال رصف (رمي الطبقة الاسفلتية) بشارع الجيش بطول 330 متر، وتتضمن تلك المرحلة رصف طريق ترعة الديروطية الشرقي بطول حوالي 700 متر تقريبًا، واستكمال شارع أحمد كمال حسن متفرع من شارع الجيش بطول حوالي 200 متر تقريبًا، كما تشمل تلك المرحلة رمي التربة بشارع الحرية بطول حوالي 400 متر تقريبا وذلك بعد انتهاء جميع أعمال توصيل المرافق به مشيرا إلي أنه وجه بمتابعة تنفيذ الأعمال بكفاءة عالية للانتهاء منها فى الوقت المحدد لها، وذلك لتسهيل حركة السير والمرور بتلك الشوارع وعودة المظهر الجمالي لشوارع المدينة.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الأعمال تأتي في ضوء توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالتواجد الميداني لمتابعة خطة تمهيد ورصف الطرق الرئيسية والأحياء الداخلية بالمراكز، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة شبكة الطرق والبنية التحتية بالتعاون مع وحدة الرصف ومديرية الطرق ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالى، مشددًا على تسريع وتيرة العمل والتأكد من الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية لضمان الانتهاء من الأعمال المقررة، وفق التوقيتات الزمنية المحددة، بما يُسهم في تحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية، وتحقيق الأهداف المنشودة لمسار التنمية الشاملة.

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