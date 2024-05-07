الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

شون وصوامع المنيا تستقبل 132 ألف طن من محصول القمح لموسم حصاد 2024

قمح
قمح

أعلنت مديرية التموين بالمنيا عن أن شون وصوامع المحافظة ، استقبلت حتى صباح اليوم الثلاثاء 132608 أطنان و151 كيلو جرامًا من محصول القمح لموسم حصاد 2024، من خلال 42 موقعًا تخزينيًا بجميع مراكز ومدن المحافظة، 

من جانبه، وجه اللواء أسامة القاضي محافظ  المنيا مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنظيم حملات مكثفة لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده وفقا للضوابط المقررة، وإزالة جميع المعوقات، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في موسم توريد القمح هذا العام، مع التأكيد على المتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية، مشددًا على ضرورة الالتزام بكل القواعد المنظمة للتوريد لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح الاستراتيجي، تنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.
 

وأوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين، أن أعمال التوريد بدأت منذ الإثنين 15 أبريل الماضى ويستمر حتى منتصف أغسطس القادم، حيث بلغ إجمالي المساحة المنزرعة 216 ألف فدان، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مؤكدًا متابعة كل التقارير الخاصة بأعمال التوريد للاطمئنان على الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا .

 

كان المحافظ قد سبق وأشار إلى جاهزية كل الصوامع والشون على مستوى المراكز لعمليات التوريد والتأكيد على توفير أوجه الدعم اللموردين وتذليل العقبات التى قد تواجه تسليم الأقماح من أجل الوصول لموسم متميز، حيث بلغت المساحة المنزرعة بالمحافظة من محصول القمح هذا العام 216 ألف فدان، لافتا إلى أن  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يولي اهتمامًا بالغًا بتنمية وتطوير القطاع الزراعي، ودعمه بكل نظم الميكنة الزراعية، والوسائل التكنولوجية الحديثة، لزيادة الرقعة الزراعية، وبخاصة زراعة القمح لما يمثله من أمن قومى باعتباره المحصول الاستراتيجى الأهم فى مصر.

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المنيا توريد 132 ألف طن قمح شون وصوامع المنيا موسم توريد القمح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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