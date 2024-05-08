الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تحرير 35 محضر إشغال طريق خلال حملات بشوارع المنيا

جانب من حملات لرفع
جانب من حملات لرفع الإشغالات

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، تكثيف جهودها في رفع الإشغالات وإزالة التعديات علي حرم الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة في وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية حيث أسفرت الحملات التي شنتها عن تحرير 35 محضر إشغال طريق.

وقال عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه كلف أحمد عمر سكرتير مركز ومدينة المنيا بتنظيم حملة لرفع الإشغالات التى تعوق حركة سير المواطن والسيارات بشوارع حى وسط المدينة بحضور أحمد راف رئيس الحى، ومحمد حسين مدير الاشغالات وفريق العمل المعاون له تم خلالها إزالة كافة الإشغالات التى تعوق حركة سير المواطن حيث أسفرت الحمله عن تحرير 33 محضر أشغال وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأضاف رئيس المركز والمدينة المنيا أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا واصلت حملاتها لضبط حركة الشارع،حيث شنت حمله مكبره لإزالة الإشغالات والتعديات الموجودة بشوارع مدينة العمال بحى جنوب المدينة والتي تعيق حركة المواطنين وتمثل تعديًا سافرًا على حرم الطريق والأرصفة الجانبية وذلك تحت إشراف هبة سيد نائب رئيس المدينة، واحمد سيد فراج رئيس وحدة تطوير العشوائيات وفريق العمل بالإشغالات بالوحدة، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 2 محضر إشغال طريق وتم التعامل الفوري برفع كافة الإشغالات باتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين.

وأكد أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا وتأكيده على المتابعة المستمرة لإزالة الإشغالات وإزالة تعديات أصحاب المحلات التجارية والباعة الجائلين علي الأرصفة وحرم الطريق العام وللقضاء علي ظاهرة الأزدحام المروري ولتسهيل حركة المواطنين، مشيرا إلي أن هذه الحملات تتم بشكل دوري بكافة شوارع أحياء المدينة.

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المنيا 35 محضر أشغال طريق حملة لرفع الإشغالات شوارع أحياء مدينة المنيا عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا

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