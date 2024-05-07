الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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تحرير 105 مخالفات تموينية خلال حملات رقابية على أسواق ومخابز المنيا

عامر طه آدم رئيس
عامر طه آدم رئيس مركز ومدينة المنيا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بالتنسيق مع إدارات تموين المنيا والجهات المعنية  حملات تموينية مفاجئة على المحلات التجارية والمخابز البلدية لضبط الأسعار والتأكد من جودتها ولتوفير السلع الغذائيه بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطن أسفرت عن ضبط وتحرير 105 مخالفات متنوعة.

وقال رئيس مركز ومدينة المنيا إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية مثل مباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري شنت خلال النصف الثانى من شهر أبريل حملات تموينية رقابية وتفتيشية علي الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية ومن خلال الحملات تم تحرير ١٠٥ محاضر متنوعة.

وأوضح أن المخالفات تنوعت وجاءت على النحو التالي: 38 عدم الإعلان و45 عدم وجود شهادة صحية و2 بيع أزيد  من السعر "فينو" و11 أحراز و9 مخالفات خاصة بالمخابز وتم اتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمه حيال المخالفين.

المنيا تحرير 105 مخالفة تموينية حملات علي الأسواق والمخابز مركز ومدينة المنيا عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا

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