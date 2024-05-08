تحرير 26 مخالفة تموينية خلال حملة رقابية علي الأسواق والمخابز بأبوقرقاص

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية بالمركز حملة تموينية رقابية وتفتيشية علي الأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية والمطاعم والمخابز البلدية أسفرت عن ضبط وتحرير 26 مخالفة متنوعة وقامت بإتخاذ الغجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها.

وقال تاج جلال ابو سداح رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص، إن الوحدة المحلية بالمركز بالتعاون مع إدارة التموين نظمت حملة تموينية مكبرة تحت اشراف الدكتور رجب قياتى نائب رئيس المركز والمدينة وادارة التموين ومكتب تفتيش الاغذية بالوحدة الصحية بابوقرقاص على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية المدعمة لضبط جميع المخالفات.

وأسفرت الحملة عن تحرير 26 محضرا متنوعا جاءت ما بين عدم نظافة وعدم وجود شهادات صحية وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال المخالفات ومرتكبيها.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والتي شدد خلالها علي تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية علي الأسواق لفرض الأنضباط التمويني وضبط الأسواق والأسعار ومنع الممارسات الأحتكارية والتأكد من سلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية وصلاحيتها للإستهلاك الادمي حرصا علي صحة المواطنين وضبط المخالفات ومرتكبيها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والضرب بيد من حديد علي المتلاعبين بقوت المواطنين.

وأشار إلي أن هذه الحملات تتم بالتعاون مع الجهات المعنية مثل مباحث التموين وإدارتي الصحة والطب البيطري وتتم بشكل يومي سواء بالقري التابعة للمركز أو المدينة، مشيرا إلي أنه شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية علي المحلات التجارية والمطاعم لضبط كافة المخالفات التمونية، مؤكدا علي أن الوحدة المحلية بالمركز لا تألوا جهدا في تنظيم ورفع كفاءة كافة الخدمات في مختلف القطاعات.

جانب من حملة تموينية علي الأسواق والمخابز بأبوقرقاص بالمنيا

جانب من حملة تموينية علي الأسواق والمخابز بأبوقرقاص بالمنيا

جانب من حملة تموينية علي الأسواق والمخابز بأبوقرقاص بالمنيا

جانب من حملة تموينية علي الأسواق والمخابز بأبوقرقاص بالمنيا

جانب من حملة تموينية علي الأسواق والمخابز بأبوقرقاص بالمنيا

جانب من حملة تموينية علي الأسواق والمخابز بأبوقرقاص بالمنيا

جانب من حملة تموينية علي الأسواق والمخابز بأبوقرقاص بالمنيا

جانب من حملة تموينية علي الأسواق والمخابز بأبوقرقاص بالمنيا

جانب من حملة تموينية علي الأسواق والمخابز بأبوقرقاص بالمنيا