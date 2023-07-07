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الجمعة 07 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 28 مخالفة تموينية فى حملة رقابية على المخابز البلدية بأبوقرقاص

حملة تموينية علي
حملة تموينية علي المخابز بأبوقرقاص بالمنيا

نجحت حملة تموينية نظمتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص، جنوب محافظة المنيا، بالتعاون مع إدارة تموين المركز والجهات المعنية، في ضبط 28 مخالفة متنوعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها.

وأكد رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص، تاج جلال أبو سداح، أن الحملة تم تنظيمها تحت إشراف إدارة التموين بالمركز، وأسفرت عن ضبط 28 مخالفة متنوعة. 

وأوضح أن المخالفات تنوعت بين نقص الوزن، وعدم مطابقة الرغيف للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم وجود سجل زيارات، وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل. 

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخابز المخالفة.

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تحرير 28 مخالفة تموينية حملة رقابية علي المخابز البلدية مركز أبوقرقاص بالمنيا إدارة تموين أبوقرقاص تاج جلال أبو سداح رئيس مركز أبوقرقاص

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