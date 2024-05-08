إزالة 34 حالة تعدٍ ومخالفات بناء واسترداد 5 أفدنة أملاك دولة بالمنيا

كثفت الوحدات المحلية لمراكز المنيا، حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإيقاف مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص وتمكنت من رصد وإزالة 34 حالة تعدي ومخالفات بناء واسترداد 5 أفدنة أملاك دولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قال الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة مغاغة شمال المحافظة، إن الوحدة المحلية بالمركز واصلت تنفيذ حملات إزالة التعديات حيث نظمت حملة تحت إشراف حسن محمد السيد نائب رئيس المركز وأحمد سمير رئيس قريه أبا وسيد بدوي رئيس قرية ميانة وسعد إسحاق رئيس قريه طنبدي وعبد المنعم صابر رئيس قريه شم، أسفرت عن إزالة وإيقاف عدد 13 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في المهد بمساحة 3390 مترا تقريبا وبحضور مديري التنظيم ومسئول الإزلالات وتم التحفظ على أدوات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأضاف هشام فايز رئيس مركز ومدينه بنى مزار شمال المحافظة، أن الوحدة المحلية بالمركز من خلال إدارة الإشغالات والإزالات قامت بالتفتيش على حالات مخالفات البناء وإيقافها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيث قام كلا من حسن مصطفى رئيس حي غرب ونائب رئيس الحى وقسم الإزلالات والتنظيم بحي غرب بشن حملة إزالات بالمنطقة حفاظا على البقعة الزراعية أسفرت عن إزالة حالتين في المهد بحوض بين الجسرين وحوض فتح الباب على مساحة 2 قيراط تقريبا وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة، أن الوحدة المحلية بالمركز تحت إشراف هاني محمود نائب رئيس المركز قامت بحملة بالوحدات المحلية بقرى (دلجا، بني حرام، كفر خزام) بقيادة رؤساء القرى والأجهزة المعاونة وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية تمكنت خلالها من إزالة عدد 6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في المهد بمساحة 4 قيراط و14 سهما، وتمت الإزالة بالكامل وحتى سطح الأرض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقاد عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، حملة مكبرة بقريتي تله وطوخ الخيل رافقه خلالها إكرام محمود وهبة سيد نائبا رئيس المركز والمدينة وبالتعاون مع محمد سميح رئيس مجلس قروى تله والدكتور الحسيني شادي رئيس مجلس قروى طوخ الخيل وبتأمين من قوات الشرطة المصرية حيث أسفرت الحملة عن إزالة 10 حالات مباني بالأراضي الزراعية بمساحة 780 متر مربع وهي (7) حالات بقرية تله عبارة عن مباني بالبلوك بسقف من الخرسانة و(3) حالات بقرية طوخ الخيل حالة مباني بالبلوك بسقف من الخرسانة وحالة بناء في المهد والحالة الأخيرة عشة مباني بالبلوك كما تمكن حي غرب من إيقاف اعمال بناء مخالف بحي شلبي التابع لحى غرب بمساحة 300 متر وتم التحفظ على مواد البناء وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف للقضاء على البناء العشوائي واحتراما لسلطة القانون بحضور كلا من الدكتور عبد الظاهر حسن نائب رئيس مركز ومدينة المنيا ووليد فرحان رئيس الحي وسكرتير الحي وقسم التنظيم والإشغالات إدارة الإعلام مدينة المنيا.

وأكد رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تمكنت من استرداد 5 فدان بالظهير الصحراوي لمدينة المنيا بطوخ الخيل بحضور إكرام محمود نائب رئيس المدينة والدكتور الحسيني شادي رئيس القرية، والدكتور محمود شعيب مدير أملاك الدولة، ومسئولي أملاك الدولة بالقرية ضمن ما تقوم به الوحدة المحلية من جهود للحفاظ على أملاك الدولة (حق الشعب).

وأشار المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي قامت بإزالة حاله تعدٍ على الأراضي الزراعية بحي جنوب المدينة وإزالة حالة بقري ادقاق التابعة لمجلس قروي ابوان بالتعاون مع جهات الولاية حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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