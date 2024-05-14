الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

شون وصوامع المنيا تستقبل 206 آلاف طن قمح منذ بد موسم التوريد

قمح
قمح

أعلنت مديرية التموين بمحافظة المنيا، استمرار الشون والصوامع بمراكز المحافظة، في استقبال محصول القمح لموسم حصاد 2024، حيث تم توريد 206467 طنًا و93 كيلو جرامًا، من الأقماح منذ بدء الموسم، وذلك من خلال 42 موقعًا تخزينيًا تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة، لاستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من المحصول، مشيرًا إلى أن نسبة المساحة المنزرعة بالأقماح بنطاق المحافظة بلغت 216 ألف فدان لهذا العام.
 

من جانبه، شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على ضرورة التحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، وتسهيل عملية التوريد، مكلفًا رؤساء المراكز والمدن بالتعاون مع مديرية التموين وكافة الأجهزة المعنية، لمتابعة انتظام عمليات توريد محصول القمح ميدانيًا لتذليل كافة العقبات أمام الموردين والمزارعين والوقوف على سير العمل بالصوامع مشيرا إلي جاهزية الشون والصوامع وجميع المواقع التخظينية بمراكز المحافظة التسع.

 

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التموين، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على كافة الجهات التي تستخدم القمح المحلي بشكل مخالف للقانون، بالتعاون مع الوحدات المحلية ومباحث التموين، مع تفعيل قانون حظر نقل أي كميات من القمح خارج حدود المحافظة إلا بتصريح من مديرية التموين ومصادرة الكميات المضبوطة وتحرير محضر للسيارات المخالفة للقانون بالتنسيق مع الجهات المعنية.

 

من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، أن أعمال التوريد بدأت منذ الاثنين 15 أبريل الماضي وتستمر حتى منتصف أغسطس القادم، لافتًا إلى المتابعة الدورية لأعمال التوريد من خلال لجان مختصة، فضلًا عن تذليل كافة العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، وفقًا للقواعد والاشتراطات اللازمة وحفاظًا على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن.

المنيا شون وصوامع المنيا توريد 206 ألف طن قمح موسم توريد القمح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

مواد متعلقة

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا

وفد سياحي من دول أوروبية يزور المناطق الأثرية بالمنيا

ضبط 8 أطنان دقيق مدعم خلال حملات رقابية بالمنيا

11 مصابًا فى حادث تصادم بالمنيا الجديدة

تحرير 35 محضر إشغال طريق خلال حملات بشوارع المنيا

تحرير 26 مخالفة تموينية خلال حملة رقابية علي الأسواق والمخابز بأبوقرقاص

إزالة 34 حالة تعدٍ ومخالفات بناء واسترداد 5 أفدنة أملاك دولة بالمنيا

تحرير 105 مخالفات تموينية خلال حملات رقابية على أسواق ومخابز المنيا

الأكثر قراءة

مش هتلمسني غير لو موتني.. قرارات عاجلة في قضية "فتاة أوبر" الجديدة

مدير المنتخب: تصريحات حسام حسن حُرِّفت ونحاول تأجيل "عملية" مرموش

شهادة مايكل كوهين بشأن علاقة ترامب بممثلة إباحية تفجر مفاجآت جديدة (القصة الكاملة)

تنفيذ مشاريع سيارات عالمية جديدة فى مصر.. "جنرال موتورز" تكشف التفاصيل

رحيل مفاجئ لطبيب شاب بالمنوفية.. صدمة لجامعته وأسرته

أسعار الذهب في مصر اليوم 14 مايو 2024.. بكام عيار 21؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

ماجد حبته

زراعتنا.. غذاؤنا وغذاء العالم

د هند جاد

دكر وزدانى

إبراهيم عبدالفتاح

شباك قديم

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

صور

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يشن هجمات صاروخية على مناطق لحزب الله جنوب لبنان

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟

نتنياهو فى مراسم "يوم الذكرى": إما نحن أو هم والثمن باهظ للغاية