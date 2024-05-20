الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحرير 72 مخالفة لرفع الإشغالات والإعلانات الغير مرخصة بشوارع المنيا

حملات لرفع الإشغالات
حملات لرفع الإشغالات وإزالة الأعلانات الغير مرخصة بالمنيا

كثفت الوحدات المحلية لمراكز المنيا، من حملات رفع الإشغالات وتعديات أصحاب المحلات التجارية والباعة الجائلين علي الأرصفة وحرم الطريق العام وإزالة الإعلانات المخالفة والغير مرخصة تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة تكثيف الحملات الميدانية لضبط حركة الشارع ورفع الإشغالات التى تعيق حركة المواطنين،وكذلك التفتيش على رخص المحال التجارية والتأكيد على أصحاب تلك المحال سرعة تقنين الأوضاع للعمل من خلال القانون.

 

وقال عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه تم شن حمله مكبره تحت إشراف احمد عمر سكرتير المدينة، وهشام المغربى،واحمد رافت رئيس حى وسط المدينة،وفريق العمل بالاشغالات لرفع الاشغالات التى تعوق حركة السير والتفتيش على رخص المنشآت التجارية ومتابعة حالة النظافة بشوارع المدينة، حيث تم المرور بأحياء المدينه وتم رفع الإشغالات والباعة الجائلين من شوارع الحى وكذلك الأرصفة الجانبية المخصصة لسير المواطنين لضبط حركة الشارع.

وفى سياق متصل تم متابعة تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء الخاصة بمواعيد غلق المحال التجارية، أسفرت الحملة عن تحرير 16 محضر متنوع (إشغال،ادارة منشأة بدون ترخيص) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأوضح  محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة، أن أحمد ثابت نائب رئيس المركز والمدينة يعاونه قسم الاشغالات والإعلانات والتفتيش الإداري بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس قام بحملة مكبرة لرفع الاشغالات بعدد من الشوارع والميادين الرئيسية بالمدينة، وذلك لخلق سيولة مرورية ومنع التعدي على حرم الطريق.

وأشار “عبد الغني” إلي أن الحملة قامت بإزالة الاعلانات غير المرخصة بالمدينة، وأسفرت عن تحرير 36 مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين كما قامت الوحدة المحلية بقرية دلجا بقيادة محسن عبد المالك رئيس القرية والأجهزة المعاونة بحملة لإزالة الإعلانات غير المرخصة بقرية دلجا، أسفرت عن تحرير 20 مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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المنيا تحرير 72 مخالفة حملات لرفع الإشغالات إزالة الإعلانات الغير مرخصة مركزي ديرمواس والمنيا

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