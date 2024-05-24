"بيطري المنيا": المجازر الحكومية جاهزة لاستقبال الأضاحي خلال العيد

كثفت مديرية الطب البيطري بالمنيا من أعمال النظافة وتوافر كافة المطهرات والمياه ومراجعة جودة أختام الذبائح والجلود بالمجازر الحكومية بالمحافظة لتجهيزها استعدادا لاستقبال أضاحي وذبائح المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك.

من جانبه قام الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا بجولة رافقه خلالها الدكتور خالد صالح مدير ادارة المنيا،والدكتور عبد الناصر إسماعيل مدير إدارة سمالوط لمتابعة المجازر بمراكز ( المنيا العمومي _سمالوط العمومي_صفط الخمار _المطاهرة _زاوية سلطان ) الحكومية وإعطاء التوجيهات والتعليمات اللازمة لتقديم الخدمة البيطرية الوقائية بأفضل أداء ومراعاة النظافة العامة للمجازر وتوافر ما يلزم ذلك من المياه والمطهرات وأدوات النظافة ومراجعه جوده أختام الذبائح وكذلك الجلود.

وأكد مدير الطب البيطري أن هذه الجولات والمتابعات تأتي تنفيذا لتعليمات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا،وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،ونائبهُ المهندس مصطفي الصياد والدكتور ممتاز شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتكثيف الزيارات الدورية على المجازر الحكومية للمتابعة وتذليل العقبات إستعدادًا لإستقبال أضاحي المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك

وأوضح مدير الطب البيطري بالمنيا ان هناك متابعة دائمة ومستمرة للإدارات والمجازر التابعة للمديرية والتي يصل عددها إلي 38 مجزر حكومي علي مستوي مراكز المحافظة للاطمئنان على سير العمل استعدادا لاستقبال أضاحي المواطنين للتعرف على المعوقات وتذليلها والعمل علي زيادة المذبوحات داخل المجازر الحكومية والحد من الذبح خارج السلخانات تنفيذا لقرار محافظ المنيا بمنع ذبح الأضاحي خارج المجازر الحكومية للحفاظ على البيئة وعدم تلوث اللحوم لتوفير لحوم أضاحي أمنة وصحية... لما له اكبر الأثر في الحصول علي لحوم حمراء أمنه صحيا وذات جوده عاليه خالية من المسببات المرضية مشيرا إلي أن المديرية تكثف أيضا من حملات التفتيش علي محلات اللحوم والأسماك والدواجن للتاكد من صلاحيتها.

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