تحرير 28 محضرًا تموينيًا خلال حملات على الأسواق والمخابز في "مطاي" بالمنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال المنيا حملة تموينية رقابية وتفتيشية مكبرة علي الأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة ومنافذ بيع المواد والسلع الغذائية والمخابز البلدية المدعمة تمكنت خلالها من ضبط وتحرير 28 مخالفة متنوعة وقامت بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نتائج الحملات

قال محمد عبد الغني حسن، رئيس مركز ومدينه مطاى، أن الوحدة المحلية بالمركز بالتعاون مع اداره تموين مطاي برئاسة عبدالحكيم محمد مدير تموين مطاي، واصلت جهودها وحملاتها في مراقبه الأسواق وضبط المخالفين، والإشراف على مبادره خفض الأسعار بالمنافذ الثابته والمتحركه بالمدينه والقرى بالتعاون مع مباحث التموين ومفتشي التموين والطب البيطري بالقيام بحملات تموينيه على الأسواق والمحال التجاريه والمخابز بالمركز والقرى لضبط الأسعار.

ووضح رئيس المركز والمدينة أن اداره التموين بالتعاون مع الوحده المحليه لمجلس قروي بردنوها تمكنت من تحرير ١٤ محضر للمخابز بقطاع بردنوها خلال حملة بحضور الدكتور هشام حسانين نائب رئيس المركز وربيع عبد الحليم رئيس القريه ومدير تموين بردنوها وجاءت المحاضر ما بين نقص وزن ونظافه وبون صرف كما تمكنت اداره تموين مطاي، من تحرير ١٤ محضر تمويني للاسواق جاءت ما بين شهاده صحيه واشتراطات وبيع بازيد من السعر الرسمي، واعدام ٢٠٠ كيلو أغذيه غير صالحه بمعرفه اداره التفتيش الغذائي وبحضور الهام احمد مدير الرقابه التموينيه ومصطفى كامل مفتش أغذيه والدكتور وليد ريدي مسئول الطب البيطري، بالتعاون مع مباحث التموين.

وأكد رئيس المركز والمدينه مطاى أن هذه الحملات تاتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف الحملات التموينيه وتحقيق شكاوي المواطنين، ومتابعه مبادره خفض الأسعار، مشيرا إلى أن هذه الحملات تتم بشكل يومي بالتعاون مع الجهات المعنية مثل مباحث التموين وإدارتي الصحة والطب البيطري مشددا علي أن الوحده المحليه لمركز ومدينه مطاي مستمره في ملاحقه المخالفين لردعهم وتحقيق مصلحه المواطنين بالمركز.

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